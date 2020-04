A termelői piacok bezárásával az őstermelők is újragondolják, hogyan tudnak talpon maradni

A helyi piacok bezárásával nehéz helyzetbe kerültek az őstermelők is. Megkérdeztünk egy sajtkészítőt és egy húsfeldolgozót, milyen túlélési technikáik vannak.

Sebestyénné Reicz Szilvia a rábapatyi termelői piacon is szokott árulni tehéntejből készített lágy és érlelt sajtokat, joghurtokat, illetve más házias termékeket. – Amikor a veszélyhelyzetet kihirdették, előző nap még piacoztunk. Aztán hazajöttünk, bezárkóztunk. Elhatároztuk, hogy a tehenektől fejt tejet most csak érlelt sajtba fogjuk beletenni – mondta Szilvia. – Eddig gyártottunk joghurtot, kefirt, parenyicát, friss sajtokat, gomolyákat, vajat, tejfölt, túrót, most ezekből kevesebb készül. A fő profilunk az érlelt, hosszabb ideig eltartható sajtok lettek: ementálit, parmezánt, hegyi sajtot, comtét készítünk. Vákuumfóliába csomagoljuk vagy leviaszoljuk, mert az nem annyira munkaigényes, mint a sajtok mindennapi fürdetése, amikor a természetes penészt szoktuk lemosni.

Az érlelt sajt révén „betárazzák” a tejet. A sajt nem más, mint a tej tartósítása, amire azért van szükség, mert nem tudnak piacozni. A család a tartalékaiból él, nem szükséges mindennap kimenni. Önellátásra tértek át, tartanak mangalicát, tyúkot, csirkét, az asszony tud kenyeret sütni kovásszal.

– Eddig heti három napot a piacon töltöttem, négy napot pedig munkával. A férjemmel sokat beszélgettünk erről, hogy eltelik az élet úgy, hogy van olyan nap, hogy nem is találkozunk. Most több időnk van egymásra, többet tudok foglalkozni az ötödikes kislányommal, aki itthon tanul. Van pozitív oldala ennek a helyzetnek. Élvezzük a napfényt, a nyugalmat, sétálok az akácosban, mellettem szaladgál a kutya, a macskák, a férjem eteti a borjúkat.

A peresznyei Mucsi István a büki és a kőszegi termelői piacra szokott járni árusítani. Rosszul érinti, hogy a büki most bezárt, nagy kiesés, mert ott a helyieken kívül a turisták sokat vásároltak tőle. Tanakodik azon, hogy megindul a településeken a húsos kocsijával. A kormány támogatja, hogy a termelői piacok nyissanak ki újra, hiszen a szabad téren tudnak a vevők megfelelő távolságot tartani – fogalmazza meg a húsfeldolgozó, aki átmenetileg beszerzési problémákba is ütközött: nincs csomagolóanyag, bél, tisztítószerek.

Szerencsére sikerült szereznie kétszer húsz liter fertőtlenítőszert, az kitart egy darabig.

Csepreg mellett, Kincsédpusztán tartja Mucsi István a lovait, marháit. A disznókat a sertéspestistől féltve egy másik telephelyre vitte, zárt állományba. – Amíg a vágóhíd nem zár be, tudunk dolgozni – mondja a húsfeldolgozó. – A technológián nem kellett változtatni. A termékeink tartósak, pácolva, füstölve, érlelve kerülnek piacra, ahol szemtől szemben vagyunk a vevőkkel, ez mindig megköveteli a minőséget. Közeleg a húsvét, most a sonkát, tarját, combot, karajt viszik, de éves szinten a kolbász, szalonna, szalámi megy jobban.