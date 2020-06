A területért felelős miniszteri biztos látogatott a kormányablakokba

A vasi megyeszékhelyre látogatott tegnap dr. Domokos Péter, a Miniszterelnökség kormányablakokért felelős miniszteri biztosa.

A találkozón jelen volt Harangozó Bertalan kormánymegbízott, Ágh Ernőné főigazgató, dr. Kovács Györgyi, a Szombathelyi Járási Hivatal vezetője és helyettese, dr. Vörös Zsuzsanna. A vendég először rövid megbeszélést folytatott a kormánymegbízottal, majd ellátogatott a Hollán Ernő utcai, majd a Bejczy utcai, végül pedig a Vasút utcai kormányablakba. Végignézte az ügyféltereket és a háttérirodákat, meggyőződött a járványügyi óvintézkedésekről, dicsérettel szólva az esztétikus plexi elválasztókról.

A miniszteri biztos elmondta: az általa vezetett szakembercsoport feladata, hogy a Magyarországon működő kormányablak-hálózatot továbbfejlessze, tökéletesítse. – Minden megyébe elmegyek, de azt nem tudom elhallgatni, hogy az elsők között azért ide jöttem, mert Szombathelyen születtem, a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségiztem, ide húz a szívem.

Dr. Domokos Pétertől megtudtuk, hogy látogatásának célja a megyei kormányablak-hálózat áttekintése: elég-e, megfelelően működik-e, van-e kormányablakbusz. Egyúttal meghallgatja és orvosolni igyekszik a helybeliek problémáit, továbbítja a tapasztalt jó gyakorlatokat. Fontos aktualitás a Covid-tapasztalatok megbeszélése. Hangsúlyozta: a veszélyhelyzet alatt nem állt le az államigazgatás, a kormányablakok végig nyitva voltak. Az emberek ekkor előzetes időpontfoglalással intézhették ügyeiket. A veszélyhelyzetet visszavonta a kormány, így ezt a korlátozást már feloldották, viszont mind a felesleges várakozás elkerülése érdekében, mind az ügyintézők munkáját megkönnyítendő továbbra is ajánlott az időpontfoglalás az ország valamennyi kormányablakában. Természetesen van lehetőség bejelentkezés nélkül, sorszámhívással is érkezni, azt azonban tudni kell, hogy az időpontra érkező ügyfelek elsőbbséget élveznek. Továbbra is figyelni kell a személyes higiéniára, a kézfertőtlenítésre és az egymás közötti távolságtartásra.

Domokos Péter megerősítette, hogy minden, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmány érvényességi idejét a kormány 180 nappal, tehát 2020. december 15-ig meghosszabbítja. Ezzel nemcsak az ügyfelek dolgán könnyítenek, hanem a kitolt határidő jóvoltából remélhető, hogy nem lesz a lejárt okmányok meghosszabbítása miatt torlódás a hivatalokban. Az intézkedés vonatkozik a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejére is, azonban a letelepedési, tartózkodási, bevándorlási engedélyekre ettől eltérő szabályok vonatkoznak.

– A Covid-járvány alatt sem pihentünk: a felszabaduló időt főként belső képzésre fordítottuk, hogy munkatársaink többféle ügykör intézésében szerezzenek jártasságot – tájékoztatott a miniszteri biztos, akit a látogatása során szerzett szombathelyi tapasztalatokról is kérdeztünk.

– Vas megyében ideálisnak mondható a helyzet, az ellátottság átlag feletti – mondta. – Szombathelyen három kor­mányablak is működik, ezenkívül minden járásban van lehetőség az ügyintézésre, és ezt egészíti ki a mobilizált ügyfélszolgálat, a kormányablakbusz. A tizenhárom helyszín olyan lehetőség, hogy egyetlen vasinak sem kell 25 kilométernél többet utazni, hogy a hivatali ügyeit

elintézze.

Domokos Péter a felvetődött igényekről is beszámolt. Lépéseket fognak tenni az informatikai fejlesztések irányába, illetve megoldásra vár a celldömölki kormányablaknak a járási hivatal épületébe költöztetése. Utalt rá, hogy tavaly a kormányablakokban 14 millió 632 ezer ügyféltalálkozás zajlott le. – Nekünk a kormányhivatali vezetéssel, kollégákkal együtt az a dolgunk, hogy ennek az átlagosan 8 perc 32 másodperces találkozásnak a színvonalát, ha lehet, még tovább tökéletesítsük és javítsuk. A miniszteri biztos kiemelte: azt tanácsolja, hogy aki csak teheti, létesítsen ügyfélkaput, mert ezzel a módszerrel egyre több ügytípus intézhető a hivatal felkeresése nélkül.

Mindamellett, ahogy a nyomtatott könyv, úgy a személyes ügyintézést biztosító kormányhivatali hálózat se fog megszűnni – ami egyébként a maga szervezettségével más országokkal összehasonlítva egyedülálló.