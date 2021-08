A tervek szerint tíz nap alatt öt utca újul meg az egyik Vas megyei településen

Vasszécseny öt legrosszabb állapotban lévő utcáját újítják fel, összesen több mint 1,65 kilométer hosszban, 35,5 millió forintból.

Már javában zajlanak a tervek szerint tíz napig tartó útfelújítási munkálatok a településen. A forró aszfalt illata csütörtökön délelőtt V. Németh Zsoltot, a térség országgyűlési képviselőjét is a faluba csalta, elmondta ugyanis, hogy bár sokan nem tudják, ő a mai napig az útépítést végző cég alkalmazottja, csak éppen 23 évvel ezelőtt még építésvezetőként, képviselői megbízatása miatt fizetés nélküli szabadságra ment, ami azóta is tart. – Márpedig ha továbbra is ilyen és ehhez hasonló beruházásokat sikerül közösen véghez vinni, nem fenyeget az a veszély, hogy véget ér ez a szabadság – jelentette ki mosolyogva a képviselő.

Zsolnai Zoltán polgármester elmondta, valóban mindig szoros együttműködésben valósulnak meg a fejlesztések, a mostani – amire egyébként évek óta készülnek – konkrétan öt utcát érint. Ebből négyet – Lipárt utca (371 m), Milek köz (72 m), Munkás utca (178 m), Ebergényi fasor (500 m) – egy belügyminisztériumi pályázaton nyert csaknem húszmillió forintból és egy hatmillió forintos önkormányzati kiegészítésből valósítanak meg. De Vasszécseny legöre­gebb, egykori főutcáját, a Kossuth utcát (550 m), tisztán saját forrásból, több mint 8,5 millió forintból újítják fel.

– A beruházás része az új aszfaltburkolat leterítése mellett a csatornafedők szintre emelése, a padkafeltöltés, valamint a vízelvezetés megoldása is – hangsúlyozta a polgármester, aki elmondta, a most megújuló utcák voltak egyrészt a település legrosszabb állapotban lévő útjai, másrészt az itt élők és az idelátogatók miatt is komoly forgalmat bonyolítanak le, igazán rájuk fért már a felújítás. Az önkormányzat az önerőt a korábban létrehozott útfelújítási alapból biztosította.