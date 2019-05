A tervezet szerint a legalacsonyabb jövedelműek adókulcsa is csökken Ausztriában

Ismertek a nyugati szomszédunknál 2020-tól bevezetendő adóreform részletei: leginkább a bér- és jövedelemadó mérsékléséről szól a tervezet.

Az alacsonyabb jövedelműeknek is kedveznek a jövőre bevezetendő adóreformmal Ausztriában: a nemrég bejelentett adóreform-tervezetben mérséklik a bér- és jövedelemadót – tudatta a távirati iroda. A két lépésben megvalósítandó csökkentést a legalacsonyabb keresetűekkel – az évente nagyjából 11–18 ezer eurót, azaz átszámítva 3,6–5,9 millió forint közötti összeget keresőkkel – kezdik. Esetükben 25-ről 20 százalékra mérséklik az adókulcsot 2021-től.

A náluk valamivel jobban keresőknél – tehát a 18 ezer és 31 ezer euró, azaz átszámítva az 5,9 és 10 millió forint közötti éves jövedelemmel rendelkezőknél – pedig 35-ről 30 százalékra vágják vissza az adókulcsot 2022-től.

Az egészségbiztosítási járulék egy részét is visszautalják bizonyos feltételek mellett az adózóknak – erre is kitér a dokumentum. Jövőre várhatóan azok kapják vissza a járulék meghatározott hányadát, akik havonta 450 és 2200 euró – átszámítva 147 ezer és 718 ezer forint – közötti összeget keresnek, amivel évente akár 350 euró, azaz 114 ezer forintnyi megtakarítás jelentkezhet náluk. A társasági adót is mérséklik, a tervek szerint a vállalatok nyereségadója 2022-től két lépcsőben 25-ról 21 százalékra csökken. A költségvetésben összesen 2,2 milliárd eurót különítettek el az adóreformra, amihez a költségvetési többletből további 1,8 milliárd eurót adnak.