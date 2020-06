A tolvajkulcs motoszkálása a zárban reggelig tartó ijedelmet okozott

Ismerik Önök azt a félelmet, amikor észreveszik, hogy valaki matat az ajtózárban? Nem, nem a későn érkező férj, hanem egy ismeretlen, aki a szerszámaival vagy a tolvajkulcsaival próbálkozik bejönni.

A Bem József utcában történt, de bárhol megtörténhetett volna, K. H. meséli, aki az egyik négyemeletes ház negyedik emeletén lakik, hogy a minap hajnali egy órakor arra riadt, hogy motoszkálást hall az ajtón, zörög valaki a zárban. Először azt hitte, hogy az élettársa, de hamar rájött, hogy ő nem lehet, hiszen éjszakás, reggel hatig tart a műszakja.

-Bepánikoltam, hogy valaki be akar jönni, a tizenöt hónapos ikerfiaim aludtak. Sokkhatásként ért a hirtelen rám törő félelem, leblokkoltam, nem mertem kimenni. Hívtam a 112-es segélyhívót, elmondtam, mi történt, mondták, hogy kijön a rendőrség, körülnéznek a környéken. Ki is jöttek, láttam őket az ablakon keresztül, de nem tudom, találtak-e gyanús alakot. Nem tudtam aztán elaludni, reggelig éberen figyeltem, hogy megismétlődik-e.

A hölgy azt mondja, 42 éves, de még ilyet nem tapasztalt. Rettenetesen megrémült, azért tette ki az esetet a Facebook-ra, hogy mások is vigyázzanak, ne vegyék ki a kulcsot a zárból éjszakára, és szóljanak a rendőrségnek, hogy kapják el a tettest. Többen megkeresték, hogy náluk is előfordult hasonló eset, és sokan írtak kommentet a posztjához, köztük is volt olyan, aki észlelt már hasonlót. Sok a besurranó tolvaj, vagy legalábbis a próbálkozók.

De nem csak az anyagi kár veszélye forog kockán, nyomot hagy a stressz is, hogy egy idegen megpróbál betörni az otthonunkba. Az anyuka mostanra megnyugodott, de maradt benne a félelem, a zárban motozó éjszaka nyoma, amikor megijesztették.