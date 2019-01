A tragikus robbanás emlékére szólt a sziréna: 50 éve történt

Kilenc halálos áldozatot követelt a szénsavgyári robbanás. Ötven évvel később az áldozatok emlékére szólalt meg a sziréna.

„Ma van pontosan ötven éve, hogy szörnyű katasztrófa sújtotta Répcelakot. 1969. január 2-án az akkori szénsavgyárban robbanás történt, melynek következtében kilenc ember vesztette életét” – a város polgármestere, Szabó József szerdán Facebook-oldalán hívta fel a város lakóinak figyelmét, hogy 14 óra 20 perckor az áldozatok tiszteletére megszólalnak a gyár szirénái. A tragédia évfordulóján a felállított emlékműnél rövid megemlékezést is tartottak. A fél évszázaddal ezelőtt történt robbanás Répcelak újkori történelmének legnagyobb tragédiája – hangsúlyozta a városvezető.

Schleinig Endre egykori üzemvezető tíz évvel ezelőtti visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a tragédia az év első munkanapján történt, a termelés még alig indult be. Fizetésnap volt, sokan jöttek-mentek a gyárudvaron, olyanok is, akik nem dolgoztak azon a napon – később közülük is kerültek ki áldozatok. Nem sokkal műszakváltás után robbant fel az egyik tartály, a halálos áldozatok mellett rengeteg volt a sérült, és igen jelentős volt az anyagi kár. A vizsgálatok még aznap éjszaka megkezdődtek, és egészen június elejéig eltartottak. Az elkészült vádirat a selejtes alapanyagú tartályra és a szakmai hibákra összpontosított. A tragédia után egy évvel a Vas Megyei Bíróság felmentette a vád alá helyezett répcelaki szakembereket, a kanizsai vádlottakat 1,5–4 év szabadságvesztésre ítélte.

HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS