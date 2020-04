A turizmus nagy vesztes lesz Vas megyében is

Vas megyében a foglalkoztatottak 13 százaléka a járműiparban dolgozott tavaly, Sárvár és Bük pedig a leglátogatottabb városok közé tartozott.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Területi különbségek a koronavírus-járvány árnyékában című elemzésében azt vizsgálja, hogy az ország egyes területein milyen hatása lehet majd a járványnak. Előző számunkban azt néztük meg, hol él a legtöbb 65 év feletti, most a gazdasági szempontok vannak soron. Az utóbbi években jelentősen javult a munkaerőpiaci helyzet az egész országban, a foglalkoztatottság minden megyében nőtt, a legmagasabb a főváros mellett Győr-Moson-Sopron és Vas megyében volt.

A mezőgazdaságban az alföldi megyékben, a járvány által jobban érintett iparban, építőiparban a közép- és nyugat-dunántúli megyékben, a szolgáltatásban pedig Budapesten dolgoztak a legnagyobb arányban. A KSH elemzése szerint a kedvezőtlen folyamatok azokat térségeket érinthetik érzékenyebben, ahol a feldolgozóipar és a turizmus gazdasági súlya jelentős, ilyen Vas megye is.

Az egyéni vállalkozók tevékenységüktől függően nagyon eltérő helyzetbe kerülnek a járványügyi helyzet kapcsán, a lakosság napi ellátását biztosítókra fokozott teher hárulhat, ugyanakkor a vendéglátással foglalkozók tevékenysége jelentős mértékben visszaesett, de hasonló helyzetben vannak a művészeti, szabadidős szolgáltatást végzők is, arányuk Budapesten és környékén a legmagasabb, nálunk egyéni vállalkozókból a Szombathelyi járásban van a legtöbb.

Több autógyár már most leállt, miközben a járműgyártásban közvetlenül vagy közvetve Magyarországon 700 vállalkozás érintett. A járműipari termelés nagy részét Győr-Moson-Sopron megye adja, de Vas megyében is igen jelentősek a járműalkatrész-gyártással foglalkozó vállalkozások, az alkalmazásban állók 13 százalékát foglalkoztatta az ágazatcsoport.

A krízishelyzettől leginkább sújtott ágazatok között van a turizmus, a fertőzés terjedésének lassítása érdekében világszerte számos intézkedést hoztak az emberek mozgásának korlátozására. Vas megyében a turizmus hagyományosan a kőszegi és sárvári járásban a legerősebb, ráadásul a vendégek jelentős része külföldi. Különösen fájdalmasan érinti Büköt és Sárvárt, hogy elmaradnak a vendégek, hiszen tavaly az ország legnagyobb forgalmát lebonyolító 15 települése között voltak.

A kialakult közegészségügyi helyzetben a korábbinál is hangsúlyosabb az internethasználat. A digitális oktatás bevezetését követően a világhálón válik lehetővé a tanév teljesítése, és többségében az internet segítségével dolgoznak a home office-ban és távmunkában lévők is. Az ezer lakosra jutó vezetékesinternet-előfizetések száma kiemelkedő volt Budapesten, de a nagyobb városok – mint Szombathely – köré szerveződő járásokban is meghaladta az átlagot. A mutató értéke a megyében a vasvári járásban volt a legalacsonyabb.