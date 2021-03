A tűszúrástól nem, de a koronavírustól nagyon fél a szombathelyi mesterszakács

Mindenkit arra biztat Lancsák Károly mesterszakács, hogy kérje az oltást, mert ez az egyetlen megoldás, hogy a járványt megállítsuk. Ő a héten már a második adagot kapja az AstraZeneca vakcinájából.

Ezt ne hagyja ki! Országos Mentőszolgálat: Hadházy Ákos fejezze be a rémhírkeltést!

Szombathely ismert mesterszakácsa, Lancsák Károly is megkapta az AstraZeneca oltását. A kora még nem indokolta volna, hogy már most sorra kerüljön, asztmája azonban igen. Elmondta, a kezdetektől fogva biztos volt benne, hogy amint lehetősége nyílik rá, kérni fogja a vakcinát, a tűszúrástól ugyanis nem, a betegségtől viszont nagyon is fél.

– Az oltásokról amúgy is jó véleménnyel vagyok, me­g­győződésem, hogy az influenzaoltás miatt nemhogy beteg, de még náthás sem vagyok sohasem. Az viszont nem egészséges, hogy nincsenek személyes kapcsolataink, hogy nem tudjuk megölelni szeretteinket. Nem normális, hogy ha hazajön a gyerekünk, nem adunk neki puszit, nehogy megfertőzzük. A járvány csak akkor áll meg, ha elég sokan beoltatják magukat, ezért minden szkeptikust arra biztatok, ne habozzon, kérje az oltást – mondta. Hozzátette, a környezetében többen is megfertőződtek, sokan pedig közülük nagyon rosszul viselték a fertőzést, volt, aki lélegeztetőgépre is került.

Lancsák Károly a héten kapja a második oltást, bízik benne, hogy akárcsak az elsőt, ezt is mellékhatás nélkül ússza meg. Ha egy-két héten belül kialakul nála a teljes védettség, akkor egészen biztosan bátrabban látogatja már meg idős édesanyját. Mindenkinek fontos, hogy a mostani járványhelyzet minél előbb véget érjen, de neki, aki a vendéglátásban dolgozik, még inkább ez az érdeke, mert ahogyan fogalmazott, ő végre szolgálni és főzni szeretne úgy, hogy a vendégei személyesen is jelen vannak.