A vállalkozóvá válást, a vállalkozásfejlesztést is támogatta a program

Videokonferencián összegezték a partnerek a Dél-Vas Megyei Gazdasági és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés eredményeit. A szentgotthárdi, a körmendi és a vasvári járásból is szólítottunk meg olyanokat, akiknek a vállalkozóvá válását segítette a program, vagy bértámogatást kaptak.

A térség eredményességét segítette a nemrég véget ért program, amelyben 187 vállalkozás kapott bértámogatást, 274 ember alkalmazásához járultak hozzá és 95-en indítottak önálló vállalkozást. Ők a kapcsolatfelvételtől az utógondozásig személyre szóló támogatást kaptak.

A 41 éves szakonyfalui Nemes Krisztina évekig szakmai tanárként dolgozott a helyi középiskolában. Úgy fogalmaz: életközépi válság érte utol, amiből szeretett volna kilábalni, ezért váltott. 2018 augusztusában regisztrált álláskeresőként. Tanulást tervezett és alkalmi munkavállalóként dolgozott egy hotelben. November végén hozta létre a vállalkozását, akkor már biztosan tudta: a maga ura szeretne lenni. Az egyik ismerőse szólította meg: takarítót keresett, innen jött az ötlet az ilyen profilú vállalkozásra. Krisztina számára a mindennapokban is fontos a rendteremtés, csak tiszta környezetben tudja magát elképzelni. Nem volt egyszerű az indulás: fél évig minimálbért, tanácsadást és biztatást is kapott a programon keresztül, az volt a biztos alap, mellette fejlesztette a vállalkozást. A vírushelyzet keresztülhúzta a számításait, az iroda- és társasház-takarítás maradt, a magánházaknál viszont nem volt szükség a munkájukra. Nyáron gyermekfelügyeletet vállalt: öt hétig lelkesen táboroztatott, bértámogatással alkalmazottat is fel tudott venni. Most megint nehéz a helyzet, de hosszú távon a külföldi terjeszkedésben és a több lábon állásban – felnőttképzés, tanácsadás, oktatás – gondolkodik. Szerinte a vírushelyzet rugalmasságra tanítja a vállalkozókat. Ő nyitottabbá vált, több mindenben lát lehetőséget, mint korábban.

A pácsonyi Mikler Zoltánné Kati is takarítóként indított vállalkozást. A 40 éves nő a kereskedelemből jött, 17 évig volt bolti eladó, belefáradt abba a munkába, jobb időbeosztást és magasabb keresetet is remélt a váltástól. A vasvári könyvtárban helyezkedett el takarítóként, egyre többen megkeresték, az egyik munka hozta magával a másikat. A férjével a vállalkozás mellett döntöttek – akkor hallott a pályázati lehetőségről, a támogatás feltételeiről. A mentora a háttérből segítette, hamarosan kialakult az ügyfélköre. Azóta lejárt a támogatása, de a mai napig kapcsolatban van a mentorával, mondja. Mostanában heti hat napot dolgozik: Vasváron, Kismákfán, Oszkóban, Szombathelyen és Pecölben is első az ügyfél, mindenkinek meg akar felelni – ő is a rugalmasságot és a szakértelmet hangsúlyozza.

Cebe Zoltán 2018. szept. 30-án lett képesített villanyszerelő, utána kezdett lehetőségeket keresni. A baráti társaságán keresztül hallott a támogatás lehetőségéről. Fél évvel a bizonyítvány megszerzése után – hogy a saját útjára térjen – igénybe vette a támogatást, így tudott egyéni vállalkozást kezdeni, később céget alapítani. Hatalmas segítség volt a havonta rendszeresen kapott összeg: fenntartotta az autóját, bővítette az eszközállományát, meg tudta előlegezni az anyagszükségletet. Végül az egyik ismerősével januárban közösen alapított kft.-t, mindketten ügyvezetők. Most 22 éves, és tele van tervekkel: egyre nagyobb megbízásokat kapnak, és a szándékuk szerint jövőre más tevékenységbe is belefognak.

(Kiemelt képünkön: A szakonyfalui Nemes Krisztina vállalkozóként nyitottabbá vált)