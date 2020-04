A válság a váltás lehetősége is

Külső körülményeinknek most drasztikus hatása van a munkaerőpiaci helyzetre. Még szorongunk, krízisként éljük meg a mindennapokat, de ennek át kell váltania önmegvalósításba, mondja az életvezetési tanácsadó. Hogyan tehetünk lépéseket a jövőnk felé? – erről beszélgettünk Tóth Ritával.

Cégek ezrei kerültek nehéz helyzetbe, és több százezren válhatnak munkanélkülivé Magyarországon, miután lecseng a járvány. Ez a kormány reális várakozása, ezt jelzik az óvintézkedések nyomán tapasztalható gazdasági folyamatok is. Biztos, hogy sokaknak kell az elkövetkező hónapokban más munka után nézniük, és akár karrierváltást vállalniuk. Tóth Rita életvezetési és üzleti tanácsadó, coach, tréner nem győzi hangsúlyozni: most van itt az idő a váltásra. Ha már a sors ekkora megpróbáltatást hozott az életünkbe, fogjuk fel lehetőségként.

– A jövőnkre a jelenben kell felkészülni. Most van időnk, hogy gondolkodjunk, tervezzünk és képezzük magunkat. Azt az előrejelzések sem tudják megmondani, hogy milyen hosszú lesz a gazdasági válság, de már most látszik, hogy bizonyos szektorokban, szakmákban megnőtt a kereslet, máshol pedig óriási leépítések vannak. A munkavállalók egy részét visszaveszik majd, de sok cég tönkremegy. Az egyre digitalizáltabb jövőben eltűnnek szakmák, gyorsabban, mint vártuk.

Más foglalkozások fontossága felértékelődik, például az egészségügyi szakdolgozóké. A munkahelyeken előtérbe kerül egymás megértése, az empátia, a kommunikáció, a segítés. És meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy az életünkben 5-7-szer is munkakört, sőt akár szakmát is kell váltanunk, ami költözéssel, kényelmetlenséggel jár. Magyarországon eddig nagyon kevesen választhattak alternatív foglalkoztatási formákat, ezekből is egyre több lesz, ahogy az önfoglalkoztatás is felélénkül – mondja. Szerinte tudomásul kell vennünk, hogy a piac változik, és önmagunkat kell menedzselnünk. Le kell számolni az illúzióval, hogy valaki megvéd minket.

Nekünk kell gondoskodnunk a jövőnkről. Felnőttként felelősséget kell vállalnunk önmagunkért, a döntéseinkért, és

végig kell vinnünk őket.

– A válság teljesen átalakítja az életünket. Felmerülnek az identitáskereső kérdések is: ki vagyok, mi a célom? Ennyi az élet, aztán vége? Mindenki megéli a létbizonytalanságot, a halandóságtól való félelmet és anyagi bizonytalanságot is. Ha viszont minden más lesz, egy progresszív vízió alapján miért ne teremthetnénk magunknak mi is teljesen más életet, amibe a karrierünk, a munkánk

is beletartozik? Nézzen mindenki magába: örömmel megy dolgozni? Jókedvvel ébredt?

Élvezi, amit nap mint nap csinál? Kielégíti a munkája? Mi a szerepe a cégnél? Milyen értéket ad ezzel a világnak? Ha elveszítjük az állásunkat, gyászoljuk meg, de ha folyton csak panaszkodunk, ha kiborulunk, tönkremegyünk és megbetegszünk, akkor mi lesz a többi feladatunkkal? Ez pozitív dolgot nem teremt, sőt, rombolja a mentális állapotunkat, ahonnan sokkal nehezebb reagálni a helyzetekre – érvel a szakember.

A tanácsa az: csendesedjünk le, próbáljunk lelkileg jó állapotba kerülni. Ha jól vagyunk, a külvilág változásaira is jobban tudunk majd

reagálni. Ez nem luxus, egyszerűen tartalékolnunk kell az energiáinkat, mert megváltozott világra ébredünk majd. Tóth Rita szerint annak is eljött az ideje, hogy újraértékeljük a munkát. Biztos abban, hogy a sok szerepben helytálló nők közül nem egy dönt majd úgy, hogy nem megy vissza nyolc órában dolgozni, inkább a részmunkaidőt választja, mellé a békét, a nyugalmat.

Azt, hogy van ideje a gyerekekkel foglalkozni, otthon tanulni, főzni, kertet ápolni, némi bevételt hozó hobbit művelni, csatlakozni civil szervezetek munkájához. Felerősödik a kis közösségek, a családok, a bizalom szerepe. Változik a képzés is: a távoktatás felé halad. (Az interneten egyébként most sok kurzus elérhető csökkentett áron vagy ingyen.) Merjünk tehát álmodni, és döntsük el, merre akarunk menni! Ne essen ki ez a néhány hónap az életünkből, hanem teljen önmagunk feltérképezésével, új dolgok megtanulásával.

Indítsuk újra magunkat az önismeret, az önbizalom útján is! És ne féljünk hibázni: a hibából ugyanannyit, vagy még többet lehet tanulni, mint a sikerekből. Ha megtörténik, lépjünk ki abból a helyzetből, tervezzünk újra! Adott esetben a karrierváltás folyamat

lesz, nem megy egyik napról a másikra, de megéri tenni magunkért. A válság a váltás lehetősége is.