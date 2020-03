A Vas Népe hétfői számában ismét a frontvonalból mutatunk be valakit

A Digitális Batman csoport – igazi szuperhősként – eddig 150 eszköznek talált új gazdát. A frontvonalból pedig ismét bemutatunk valakit, akinek a veszélyhelyzetben is nap mint nap helytáll. Emellett szépségápolási tippekkel is készülünk, de a sport rajongók is találnak olvasnivalót a Vas Népe hétfői számában.

Frontvonalban című sorozatunkban a veszélyhelyzetben is nap mint nap helytálló emberekről írunk – tiszteletünk és köszönetünk jeléül. Mai megszólalónk Szabó Gergely szakgyógyszerész. Egy hete írtunk a kezdeményezésről, amely vállalta, hogy felajánlások nyomán nehéz anyagi helyzetben lévő gyerekeket juttat digitális eszközökhöz. A Digitális Batman csoport – igazi szuperhősként – eddig 150 eszköznek talált új gazdát. Az elmúlt hetekben sokan szorultak a négy fal közé, de ez nem jelenti azt, hogy ne figyelhetnénk oda a külsőnkre. Otthon is elérhető a spa élménye, csak időt kell rá szakítani. Egyes külföldi országokban milliós bírságra számíthat az, aki elégeti a lehullott falevelet vagy a zöldhulladékot. Nálunk sajátos szokás az avar és a kertben összegyűlt nyesedék, fű és egyéb anyagok égetése. Egyes felmérések szerint a légszennyezés jelentős részéért ez a tevékenység a felelős. Ökoport oldalunkon erről is olvashat.