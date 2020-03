A Vas Népe keddi számában: Vasban is magas a 65 év felettiek aránya

A Vasvári járásban élő idősek harmada egyedül él, ugyanakkor a háziorvosokra kevesebb betegszám jut a megye déli járásaiban -erről is írunk a Vas Népe keddi számában, mint ahogy arról is, hogy hogyan működik az egyetemen a digitális oktatás. Karrier rovatunkban bemutatjuk Pintér Róbertet, a Szombathelyi Tankerületi Központ projektmenedzserét, de írunk arról is, hogy milyen szabályokat kell betartani, ha jelenlegi helyzetben kerékpárra pattanunk.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Az egyetem már meglévő, fejlett távoktatást segítő eszközeivel nem csak az előadások megtartása, de a vizsgáztatás is megoldott. A rendszer használatára leginkább az oktatókat kellett kiképezni. Szerdahelyi László másfél évtizede dolgozik a Csepregi Pékségben. Természetes a számára, hogy a pékeknek mindig helyt kell állniuk, hiszen az embereknek enniük kell. Két fórumon is fordulhatnak pszichológusi segítségégért azok, akik úgy érzik, a koronavírus adta új helyzetben nehezen viselik a fokozott stresszt, lelki terhelést: egészségügyi dolgozóknak hozták létre a csoportokat, de civilek is fordulhatnak a szakemberekhez. A kerékpározás még mindig jó lehetőséget jelent arra, hogy a friss levegőn, a természetben elégítsük ki mozgásigényünket. Azonban kerekezés közben is be kell tartanunk az alapvető fertőzésvédelmi szabályokat. Pintér Róbert a Szombathelyi Tankerületi Központ projektmenedzsere, műszaki tanár, Magyarország egyik legrégebbi amatőr big band zenekarának, az Isis Big Bandnek a vezetője. Nemcsak 25 évre néztünk vissza vele – alapításának negyedszázados jubileumát ünnepli idén a zenekar –, hanem jóval korábbra: már a középiskolás évektől kirajzolódni látszott, hogy a műszaki, a pedagógiai és a zenei véna is helyet talált magának az életében.