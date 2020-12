A Vas Népe Szerkesztőségének tagjai is csatlakoztak az adománygyűjtő akcióhoz

A Mediaworks Hungary Zrt. #légyteishőskarácsonykor elnevezésű adománygyűjtő akciójához a Vas Népe Szerkesztőségének tagjai és gyermekeik is csatlakoztak.

Az összegyűjtött, gondosan válogatott csomagokat mi is elküldtük tegnap, a felajánlásokat több gyűjtőponton, a budapesti központokban és a pécsi szerkesztőségben várták. A szerkesztőség tagjai pedig nemcsak maguk gyűjtötték az ajándékokat, de gyermekeiket is bevonták az ajándékozás és adományozás örömébe.

A kicsik sok esetben maguk választották ki azokat a játékokat, amelyekkel már nem játszanak annyit, mint régen, esetleg már „kinőttek” belőle, de szívesen felajánlották olyan nehéz sorsú gyermekeknek, akiknek nagyobb szükségük van rá. Így többek között az ötéves Marci, az öt esztendős Zsófi és a másfél éves Márton is hozzájárultak más gyerekek feledhetetlen karácsonyi öröméhez.

A csomagokba, amelyekbe játékokat, édességeket, ruhákat, írószereket és könyvet is lehetett tenni, végül olyan kincsek is kerültek, mint az építőkockák, kirakós játékok, kisebbeknek való logikai játékok és mesekönyvek, a használt holmik közé pedig – a kollégák jóvoltából – új játékok is.

Kiemelt képünkön: Tersztyánszky Krisztina, Merklin Tímea, Polgár Patrícia és Cseh-Egyed Bernadett pakolja a felajánlott tárgyakat