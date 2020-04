A Vas Népe szombati számában: járványkórház működött a Savaria Múzeumban

Tudta, hogy a Savaria Múzeum járványkórházként is működött 1908-ban? Erről és természetesen a koronavírus-járvány legfontosabb híreiről is olvashat szombati számunkban.

A koronavírus-járvány több szempontból is nehézséget okoz az oktatási intézményeknek. Kétségessé vált az érettségi vizsgák és a ballagások sorsa is. Felkerestünk több, megyénkben működő intézményt, hogy megkérdezzük, náluk hogyan búcsúznak most a végzősöktől.

Hétvége oldalaink egyikén olvashat arról, hogy járványkórházat rendeztek be a Savaria Múzeumban 1908-ban a tífusz idején, amikor egy hírlapi kacsa is súlyosbította a helyzetet, miszerint holttestmaradványok kerültek volna a vezetékes vízbe.

Az irgalmasság rendkívüli éve után is folytatódik a misszionáriusok munkája: küldetésük sikeres volt, ezért Ferenc pápa úgy határozott: továbbviszik azt a következő esztendőkben. A szombathelyi egyházmegyéből is neveztek ki plébánost az irgalmasság misszionáriusának, Brenner József atyáé lett a megtisztelő feladat.

Az óvoda épületét két éve újították fel húszmillió forintból, most a Magyar falu programnak köszönhetően ötmillió forint jutott az udvarra is. A járvány miatt bezárt óvodát, amint lehetséges, újra kinyitják majd.

A 101 éves Haladás VSE helyzetéről pedig Homlok Zsoltot, az egyesület elnökét kérdeztük.