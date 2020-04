A vasi borospincéket sem kíméli a koronavírus-járvány

Elmaradó bérleti díjakat és töredékére visszaeső megrendeléseket hozott magával a járvány, ezért a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete a borkimérésében és a házhoz szállításban bízhat csak.

A koronavírus-járvány nemcsak a vendéglátást, de azok kiszolgálóit, így a borosgazdákat is érzékenyen érinti. Láng Józseffel, a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének elnökével beszélgettünk.

– Már a járványt megelőzően is nehéz helyzetben voltunk, mivel a borfogyasztás egész Európában visszaesett. A szövetkezetnek két borozója van, amit azzal a feltétellel adunk bérbe, hogy vörösbort csak a szövetkezettől vásárolhatnak. Itt a forgalom már a járvány előtt a felére esett vissza, a kijárási korlátozás életbe lépésével pedig jóformán eltűntek a vendégek – mondta a szövetkezet elnöke.

Egy darabig ugyan próbálkoztak a bérlők, de hamar belátták, nincs értelme nyitva tartani, vendég híján csak költséget lehet termelni, bevételt nem. A borozók bezárása a szövetség életét duplán megnehezíti, egyrészt mert a borértékesítésnek ez a nagyon fontos csatornája elapadt, másrészt mert a szövetség úgy döntött, arra az időszakra, amíg tart a kényszerszünet, nem kérnek pénzt az üzemeltetőktől, vagyis most a bérleti díjjal sem tudnak számolni. Szerencsére a szövetség több lábon áll, és a továbbra is nyitva tartó termelői borkimérésük forgalma – tekintve, hogy a borértékesítés lehetőségei máshol is erősen beszűkültek – némileg nőtt.

– Most ez az, ami életben tart minket – hangsúlyozta Láng József, aki hozzátette, azért nincsenek túl jó helyzetben, hiszen az itteni forgalom jó, ha a negyede annak, amit a borozók hoznának.

2017 és 2018 is átlagon felüli év volt, a csökkenő kereslet miatt csordultig teltek a tartályok, aminek az lett a következménye, hogy a tavalyi termést már nem volt hová tenni, ezért aztán több mint a harmadát szőlőként értékesítették kilónkénti százforintos áron. Ez jó, ha a költségek kétharmadát fedezte. És ők még jól jártak, mert Sopronban 70 forintért sem kellett a szőlő, éppen ezért volt, aki a tőkén hagyta az egész termést. A járvány miatt most sem ürülnek úgy a tartályok, ahogyan arra számítani lehetett, de ezen némileg segítenek azzal, hogy sok kőszegi borászhoz hasonlóan ők is elkezdték a házhoz szállítást, aminek egyre nagyobb a sikere.

– Most már tényleg minden azon múlik csak, hogy mikor indulhat újra az élet, ha ez hamarosan megtörténik, lehet még egy jó év az idei – fogalmazott.