A vasi gimnazisták többsége továbbtanulni készül

Határozottak a végzős gimnazisták – derült ki „felmérésünkből”: nem hirtelen döntenek, többüknél évek alatt forr ki a szakválasztás. Két intézményben, a Bolyaiban és a Tinódiban kérdeztünk végzősöket a továbbtanulásról.

Két nappal meghosszabbították a héten a jelentkezési határidőt a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre: február 17-éig, azaz vasárnap éjfélig van idejük a továbbtanulni szándékozóknak, hogy jelentkezzenek egyetemekre, főiskolákra. A dokumentumot csak elektronikusan lehet beadni. Egy diák legfeljebb hat intézményt jelölhet meg. Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzőseiről Papp Tibor igazgatót kérdeztük.

– Száz végzőse van az iskolának a két nyolc évfolyamos és egy négy évfolyamos gimnáziumi osztályban. Nálunk évek óta tendencia, hogy mindenki beadja a felvételi jelentkezését, és szinte 100 százalékos eredménnyel tovább is tanulnak – emelte ki az intézményvezető. Hozzátette, nagyon sok, idén 122 emelt szintű érettségi lesz a végzősöknél, ami azt jelenti, hogy szinte mindenki leg alább egy tárgyból emelt szinten maturál.

Megalapozottan, éretten döntenek a diákjaik a folytatásról, sokan már 10–11. osztályra tudják, hogy milyen irányban tanulnak tovább. Az általunk megkérdezett bolyais diákok szinte kivétel nélkül éltek az előrehozott érettségi lehetőségével:

– Nem izgulok annyira, tavaly angolból már tettem előrehozott érettségit, és nekem nem kell olyan magas ponthatár a felvételihez sem, mint például egy leendő orvosnak – mondta Kovács Botond 12. A-s diák.

A felsőoktatási intézményekbe jelentkezés határidejét a héten két nappal meghoszszabbították, ám ez a módosítás a diákok döntésére nem volt hatással: megalapozottan választottak szakokat a sárvári és a szombathelyi gimnazisták; az egyetemek híre, a képzés minősége sem volt mellékes.

Tájmel Dorina 12. A-s bolyais diák orvosnak készül, a szakhoz rendszerint kitűnő eredmények szükségesek.

– Az év végi bizonyítványok közül a 11–12. osztály jegyei számítanak, a tavalyit szerencsére sikerült maximális ponttal hozni, és az előrehozott angolérettségim is ötös lett – ez jó kezdés ahhoz, hogy bejuthassak a képzésre. Dorina elmondta azt is, hogy saját döntése majdani hivatásának a kiválasztása, a szülők nem befolyásolták: – Nincs a családomban orvos, teljes mértékben a saját döntésem volt, viszont segített a tapasztalataival a nagynéném, aki ápolóként dolgozik. A bolyaisok egybehangzóan állították: fontos volt számukra, hogy szüleik nem szóltak bele a döntésükbe; ahogyan az is, hogy patinás intézményben, minőségi képzésben vegyenek részt. Rácz Botond történelem–földrajz szakra adta be jelentkezését:

– Fontos volt az intézmény presztízse, és vágyam, hogy Budapesten tanuljak. Úgy gondolom, ott kaphatom meg azt a képzést, amelyet szeretnék.

A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolában 111 diák áll érettségi vizsga és továbbtanulás előtt: három gimnáziumi és egy szakgimnáziumi osztályból huszonhatan maradnak az intézményben, hogy szakképzettséget szerezzenek, a többiek mind továbbtanulást terveznek – derült ki az adataikból. Évek óta tendencia, hogy legalább kétosztálynyi diák tanul tovább felsőoktatási intézményben. Idén mindössze öt tanuló akadt a gimnazisták között, aki nem adta be jelentkezését egyetemre, köztük Szalai Ágoston, aki magánének szakon, középiskolai képzésben tanul majd Szombathelyen:

– A zene erősen jelen van a családunkban, édesanyám magyar–ének szakos tanár, én pedig zongoráztam, és ütőhangszereken is tanultam játszani, szerettem volna ezt a vonalat továbbvinni.

A többség azonban egyetemen folytatná: Németh Nátán 12. B osztályos tanuló logisztikai mérnök szeretne lenni, budapesti intézménybe adta be jelentkezését: – Reál beállítottságú vagyok, kezdettől érdekelt a matematika, a fizika, és ezekre a tantárgyakra van szükség a felvételinél, ez határozta meg alapvetően a választásom – emelte ki. Tóth Patrik rendészeti téren helyezkedne el, elsősorban adóés pénzügyi nyomozó lenne:

– Gyerekkoromban jártam KRESZ-versenyekre, ahol rend őrök között voltam, ott alakult ki, hogy ebben az irányban szeretnék elhelyezkedni, és az évek alatt egyre biztosabbá vált, hogy a rendészet lesz számomra a kiindulási pont.

Mindkét iskolában jellemző volt a nyelvvizsgával rendelkezők nagy aránya, ezen belül az, hogy nemcsak középfokú, hanem egyre többen felsőfokú nyelvismeretekkel rendelkeznek.

Tehát vasárnap kell jelentkezniük azoknak, akik tovább szeretnének tanulni szeptembertől. Az eredményre várni kell: július végén derülnek ki a ponthatárok.