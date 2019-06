A Vasi-Hegyhát átölelése: holnap indul a színjátszó fesztivál Vasváron

Csütörtökön kezdődik a Nemzetközi Színjátszó Fesztivál: húsz csoport több mint harminc előadást mutat be Vasváron és térségében, sőt a megyehatáron túl is.

A négy nap alatt a színházi előadások feszességét work­shopok, koncertek és a már elmaradhatatlan kolostorölelés lazítják. Utóbbit szombatra és vasárnapra, pontban délre hirdette meg a szervező Nagy Gáspár Kulturális Központ.

A legtávolabbról Batumiból érkezik társulat a fesztiválra, ez is egy kapcsolat folytatása.

– Harmadik alkalommal jönnek el hozzánk a georgiaiak, voltak már nálunk bábszínházzal, alternatív előadással, most pedig Ionesco klasszikusát, A kopasz énekesnőt nevezték a találkozóra, amelyet szombaton színházi főműsoridőben, 19 órakor láthat a közönség – mondja Gergye Rezső, aki a fesztivál fejlődéstörténetét is vázolja dióhéjban. A rendezvényt 1987-ben rendezték meg először, már akkor nemzetközi kitekintéssel. A találkozók sora a kilencvenes években megakadt, de 2000-től újra elindult a fesztivál, és a lendület azóta is töretlenül tart. A hazai amatőr színjátszó csoportok körében kedvelt szakmai eseményt az önkormányzat és sikeres pályázatok – a támogatók között van az Emmi – mellett egyre több vállalkozás is segíti.

Az idén ötmillió forintból gazdálkodnak, ebbe az összegbe már beleszámolták a pályázatok mellett a belépődíjakból érkező lehetséges tételeket és a nevező csoportok regisztrációs díját is.

Szombaton este a versenyprogram után a Muzsikás együttes érkezik Vasvárra, és a helyi csoportokkal együtt ad műsort a fesztiválközönségnek. A bevétel egy részét egy vasvári beteg gyermek javára ajánlják fel a szervezők.

Workshopot az idén Her­czeg Tamás (HOPPart Társulat) és Pesti Arnold (Soltis Lajos Színház) tart a vasvári béke gondolatkörében. A szakmai zsűri pedig Vasvár mellett több hegyháti településre is kiutazik, ott nézi meg a minősítésre szánt bemutatókat.

– Ez messze nem a színházról szól már, itt sokkal többről van szó, vidékfejlesztésről, közösségerősítésről. A színház csak ürügy, hogy az élet fontos dolgairól beszéljünk – összegez Gergye Rezső.