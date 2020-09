A vasi lány, akinek hobbiból szenvedéllyé vált a kangoo és már oktatja is

Szeifrid Lili nemrég kezdett el dolgozni, de az egyetemi évei alatt, annyira megszerette a kangoo-t, hogy nem elégedett meg az edzéseken való részvétellel, ma már aktívan tart órákat.

Lili fiatal kora ellenére, immáron két munkahelyen is megállja a helyét. Főállása egy vasi gyógyszergyártó cégnél van, de hetente egy-vagy több alkalommal Szombathelyen is tart edzéseket, amelyek ugyan lefárasztják, az órákon pattogó emberek mégis feltöltik minden alkalommal.

Hogyan és mikor kezdődött a szerelmed a kangoo iránt?

Az egyetemi éveim alatt ismerkedhettem meg ezzel az edzésformával, s lelkesen látogattam az órákat és a rendezvényeket. Minden egyes óra után úgy éreztem, nekem erre szükségem van, örökké! A Kangoo órákon felszabaduló endorfin, a boldogság, vidámság, a katarzis sosem maradt el. A Fitness Fiesta rendezvények ezt az érzést csak felerősítették bennem évről-évre, s rávilágítottak arra, hogy nekem erre szükségem van.

Hogyan jöttél rá arra, hogy neked nem elég ha csak résztvevő vagy az órákon, hanem többre vágysz?

Az államvizsga után hazaköltöztem Budapestről, mivel itthon találtam munkát az élelmiszermérnöki pályám kezdetén. Rettentően hiányzott a Kangoo Jumps, úgy éreztem nem teljes nélküle az életem. Ezért úgy döntöttem, szerencsét próbálok, s elvégzem a szükséges képesítést, hogy én is Kangoo oktatóvá válhassak, s hétről hétre edzéseket tarthassak. 2019 decemberében teljesült a vágyam, egy rendkívül jó programkeretében elvégeztem a Kangoo Power képzést és Sifi (Sifter Tímea)az oktató a képzés végén kezembe adta az instruktori oklevelemet hatalmas boldogságomra. 2020 februárja óta pedig már az egyik szombathelyi edzőterem nagy aerobic termében tartom a kangoo órákat szerdánként és péntekenként.

Milyen pluszt adott neked ez a sport?

Bármilyen nehézségem akadt a életemben, mindig segítségemre sietett ez a sport (meg úgy alapvetően a mozgás). Aki jár hozzám órára, tudja, hogy végig fülig ér a szám közben! Rendkívül jó a napi feszültség levezetésére, levertségre, mentális fáradtságra, vagy ha csak kicsit bulizni támad kedve az embernek. A szuper motiváló zenék viszik a lábunkat, s elröppen az az egy óra pillanatok alatt. Szó szerint kiugrunk a bőrünkből!

Milyen sportot űzöl aktívan a kangoo mellett?

Ha ki kellene emelnem, akkor mindenképp a futást, és az országúti kerékpározást említeném. A futás mindig ’kéznél van’, jó futni hidegben, melegben, télen és nyáron, esőben, hóban. Tavalyi évem e tekintetben jól sikerült, lefutottam 3 félmaraton és egy hivatalos verseny által kitűzött maraton 30 kilométeres távját. A munkahelyemen, a körmendi gyógyszergyárban nagyon jó futóközösség alakult ki, s a cég támogatja a futóversenyeken való részvételt is. Idén a Kangoo Jumps miatt kissé háttérbe szorult a futás, de ősztől ismét visszatérek a félmaratonokhoz.

A bringázást is rendkívül megszerettem, Szombathely környékén temérdek lehetőség és szebbnél szebb útvonal található. Évente körülbelül 1500-2000 kilométert tekerek, leginkább a környéken, munkahelyemre menet, de azért becsúszik egy Balcsikör is Az egyik baráti társaságunk is ezen a sporton alapszik, együtt járunk országúti Alpok túrákra, idén Ausztriába látogattunk el, s tekertünk napi 70-80 kilométert, 1500-2000 méteres szintemelkedéssel, 4 napon át.

Főállás mellett fáraszt vagy feltölt a kangoo?

Eleinte okozott stresszt az órákra való felkészülés, ugráltam éjjel-nappal a rumliszobánkban, számoltam a 8 ütemeket állandóan, s hallgattam a kangoo mixeket. Most már kevesebb felkészülést igényel egy óra felépítése. A munkám mellett órákat tartani? Abszolút nem fáraszt! Ha nem tartanék edzést, én magam járnék edzésre, vendégként. Sőt, járok is a kangoo mellett, mostanság Cross fitre. A Kangoo Jumps és a sport számomra nem munka, hanem egy bitang erős hobbi, s az életem része.

Mi a kangoo lényege? Hogyan írnád le a sportot?

A Kangoo Jumps egy olyan edzésforma, mely során egy speciális, ellipszis alakú talppal, rugóval ellátott cipőt húzunk a lábunkra. Az ugrálás során jelentősen csillapítódik az ízületekre ható becsapódási erő, így elkerülhetőek az ízületekre (boka, térd, csípő) ható sérülések. Az órán alaplépésekből összeállított koreográfiát tanítunk meg, lépésről lépésre, mely könnyen követhető, így kezdőknek is bátran ajánljuk.

A Kangoo-nak több jótékony hatása van az szervezetünkre: az edzés során kiemelkedően magas kalóriaszámot égetünk el, mely elősegíti a súlyvesztést. Védi az ízületeket, javítja a testtartást, az állóképességet, a koordinációs és kondicionális képességet, valamint a ritmusérzéket is. Jelentősen csökkenti a stresszt, hiszen ezen az órán fokozottan termelődik az endorfin a szervezetünkben, szó szerint boldogságot okoz ugrálni!

Kinek ajánlod ezt a mozgásformát?

Meleg szívvel ajánlom annak, aki ízületeket védő, ugyanakkor alapos, egész testet átmozgató cardio edzésen szeretne részt venni; felszabadult, jó hangulatú edzésre, mozgásformára vágyik; felesleges súlytól szeretne megszabadulni; a stresszt szeretné levezetni egy lendületes, vidám edzésen.