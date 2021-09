A vasi oltakozási hajlandóság a kezdetektől magas – Az oltások jelenlegi állásáról érdeklődtünk

A koronavírus-járványnak nincs vége, az újabb hullám jelei már mutatkoznak: folyamatosan emelkedik a tesztelések és a pozitív esetek száma. Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a legnagyobb veszélynek az oltatlanok vannak kitéve. Most még nem késő kérni a vakcinát.

Vas megye jól teljesít

Dr. Fehér Adrienn kollegiális szakmai vezető háziorvos tapasztalatai szerint a vasi oltakozási kedv és hajlandóság a kezdetektől magas volt. A lakosság többsége, főleg azon köre, amelynek valamilyen krónikus betegsége van, nyitottan és elfogadóan állt a Covid-vakcina felvételéhez.

– Megyénkben nagyon szervezetten zajlott a tavaszi időszakban is az oltások beadása. Hozzá kell tenni, egy ilyen nagy volumenű feladat megszervezése és lebonyolítása nagyon nagy terhet ró a szervező kormányhivatalokra és az oltás beadását kivitelező egészségügyi szolgáltatókra, de összességében kijelenthető, Vas megye sikeresen teljesítette ezt a feladatát – fogalmazott a szakember.

Szólt arról is, hogy bár az oltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, a lakosság kisebb százaléka kivár, mivel nagyon sok félrevezető és alaptalan hír kering különböző fórumokon. – Ezen hamis vagy szakmaiatlan információk következményeként jelenleg is sérülékeny, magas kockázati csoportba tartozó személyek védtelenül állnak a jelenleg már erősen mutatkozó őszi járványhullám előtt. Ezért lenne fontos mielőbb őket is beoltani, hiszen az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a súlyos lefolyású megbetegedések főként az idős, krónikus betegségben szenvedők között alakulnak ki – tette hozzá dr. Fehér Adrienn.

Még nem késő regisztrálni

A szakember hangsúlyozta: megyénkben az oltóanyag- ellátottság kiváló, a vakcinák eljutását a háziorvosi körzetekbe a kormányhivatalok nép- egészségügyi főosztálya biztosítja. Tehát a háziorvosok igény szerint tudnak védőoltásokat igényelni szinte minden típusú vakcinából. A harmadik oltás elsősorban a hatvan év felettieknek, illetve a hatvan év alatti krónikus betegeknek ajánlott.

– Az alapellátás a kezdetektől fontos bázisa volt a járványkezelésnek, ezért kérem a kollégákat, mint ahogy eddig is, legyünk proaktívak, a háziorvosi szakma specialitásából adódóan szólítsuk meg betegeinket, hívjuk fel a figyelmet a kockázatokra a legsérülékenyebb betegcsoportokba tartozó betegeinknél – hangsúlyozta dr. Fehér Adrienn.

Dr. Wächter Walter megyei tisztifőorvos, a népegészségügyi főosztály vezetője kiemelte: a harmadik oltás felvételére augusztus 1-je óta van lehetőség, Vas megyében is több ezren éltek vele. A háziorvosok rendelkeznek az oltáshoz szükséges vakcinákkal, továbbá a szombathelyi és a sárvári kórházban, valamint péntekenként a szombathelyi MÁV Rendelőben kaphatják meg a páciensek az oltóanyagot. Regisztrálni a www.eeszt.gov.hu internetes felületen lehet a TAJ-szám, a születési dátum és az ellenőrző kód megadásával. A vakcina fajtáját az oltóorvos – a beteggel egyeztetve – határozza meg az oltóhelyen.

– Országosan lassú emelkedésnek indult a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga. Ez nagyon fontos figyelmeztető jel: most még nem késő oltatni magunkat! Időseknek, krónikus betegeknek javasolt a harmadik oltás felvétele is, de azoknak sem árt, akik már több mint fél éve voltak immunizálva. Továbbra is fontos szabály: fertőző betegség tüneteivel közösségbe menni tilos – emelte ki dr. Wächter Walter.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint folyamatosan zajlik a 12–18 év közötti korosztály oltása is. Az augusztus 30. és szeptember 3. között, az iskolai kampányoltás során Pfizer-vakcinával beoltott gyerekek és fiatalok a héten már az oltás második dózisát is megkapták az intézményekben.

A koronavírus-járványnak nincs vége

– A koronavírus-járványnak nincs vége. Aki az életét biztonságban akarja tudni, oltakozzon! A Covidnak nincs más ellenszere, mint a vakcina – hangsúlyozta lapunknak Harangozó Bertalan kormánymegbízott. Hozzátette: nemcsak saját magunkért, a környezetünkben élőkért is felelősek vagyunk, ezért aki még nem vette fel az oltást, tegye meg, ezzel tudunk legtöbbet a saját egészségünk védelmében, családunkért, munkatársainkért és a barátainkért tenni.

– A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon is van elég vakcina, mindenkit arra kérek, adassa be magának a koronavírus elleni vakcinát – fogalmazott a kormánymegbízott, aki az oltás szervezésében részt vevőknek, valamint valamennyi kórházi és egészségügyi dolgozónak köszönetet mondott az elmúlt hónapok helytálláséért, és köszönetet mondott mindazon felelős állampolgároknak, akik saját és környezetük védelme érdekében felvették az oltást.