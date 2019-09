A vasi Pásztor Ausztriába és Ciprusra indul

Megállíthatatlan A Pásztor, újabb két nemzetközi filmfesztivál fogadta versenyprogramjába a vasi alkotást, Illés László pedig közben már új filmjén dolgozik, ezúttal közönségfilmet tervez.

Tovább folytatódik az 1944-ben Vas megyében játszódó és 2018-ban itt is forgatott: A Pásztor című film menetelése. Miután másfél hónapja arról írtunk, hogy a Skandináv Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb színésznőnek és a legjobb forgatókönyvnek járó díjat ítélték oda Illés László filmjének, most a Ciprusi Nemzetközi Filmfesztivál, valamint az Ausztriai Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába válogatták be az alkotást.

Mindkét fesztiválra több mint ezer filmet neveztek, ezért különösen nagy szó, hogy a vasi film bejutott a versenyprogramokba.

A ciprusi fesztivált november végén, az ausztriait októberben rendezik, Bécsben A Pásztor vetítése október 5-én lesz. Ez az információ fontos lehet a magyar közönségnek is, hiszen a filmet hazánkban még nem mutatták be, az osztrák főváros viszont nincs messze. A film időközben több külföldi fesztiváltól is kapott megkeresést, amint lesznek konkrétumok, azokról is beszámolunk.

Mindeközben a rendező már új filmjének az előkészületein dolgozik: Illés László – A Pásztorhoz hasonlóan – a forgatókönyvet is maga írja. A római légiósokról szóló mozi forgatását jövő tavasszal szeretnék elkezdeni Szombathelyen. Ez az alkotás a legkorábban egy év múlva készülhet el, ezúttal azonban kifejezetten a nagyközönség a célpont, nem pedig a fesztiválok – tudtuk meg a rendezőtől.