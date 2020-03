A vasi sporthorgászok is változtatást vezetnek be az ügyintézésben

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége is figyel a horgászokra és az érdekükben hoztak meg több fontos döntést is, amelyet hivatalos facebook oldalukon is közzé tettek.

A szövetség online felületen is elérhető, a horgászengedélyek kiváltása továbbra is lehetséges, de korlátozásokat vezettek be, viszont a megyénkben megtartandó állami horgászvizsgákat 2020.04.05-ig elhalasztják. A pontos részletek a beágyazott linkben olvashatóak.