A vasi Tom Kondor Band tagjai nem csak zenélnek, sört is főznek

Kondor Tamás és Gyurácz Zoltán nemcsak zenészkollégák, jó barátok is – a Tom Kondor Band mellett szabadidejükben nemcsak a repertoárjukat állítják össze, frissítik fel, hanem sört is főznek. Nem is akármilyet és nem is akárhogyan.

A zene összehozza az embereket – nemcsak a hallgatóságot, hanem a zenekari tagokat is: baráti társasággá kovácsolja őket a gyakorlás, az utazás, a fellépések – és a közös programok. Kondor Tamás és Gyurácz Zoltán nemcsak rock­fronton van egy hullámhosszon, sörkészítésben sincs vita köztük. Tomi a zenekar előző basszusgitárosával ötletelt: nekiállnak maguk is az elkészítésének. – Olvastuk az interneten, hogy kezdők sikerélményre tehetnek szert azzal, ha sörsűrítménnyel állnak neki a műveletnek, hiszen úgy lényegesen egyszerűbb elkészíteni, mint árpamalátával. Szereztünk csatos és koronazáras üvegeket, rekeszeket, erjesztővödröt, koronazárót – ez volt a kezdőszett, amivel belevágtunk a sörfőzésbe – emlékezett vissza. Később bővítették az eszközkészletüket: előbb harmincliteres edénnyel, majd ezt meghaladó űrtartalmúval főztek, jelenleg pedig üsttel, üstházzal és gázzsámolyal készítenek 55-60 liternyit a nedűből. Zolitól megtudtuk: a sörhöz négy alapanyagra van szükség. Kell hozzá víz – nem szoktuk külön kezelni, részben mert nincsenek hozzá olyan eszközeink, amivel azt házi körülmények között meg tudnánk jól csinálni, másrészt pedig jó a szombathelyi víz az ale típusú söröknek. Szükség van még árpamalátára és komlóra – ez utóbbit pellet formájában szoktuk megvásárolni – és élesztőre. Utóbbival beoltjuk, ennek hatására lesz a sörléből alkohol – fűzte hozzá. Első blikkre elég macerásnak tűnik a főzés folyamata, ám a fiúk egyhangúlag állítják: a végeredményért megéri vállalni az aprólékos és odafigyelést igénylő munkát. Zoli sorolta a készítés menetét: az alapanyagok beszerzése után az árpamaláta roppantása a feladat, amihez egy mini, szőlődarálóra emlékeztető szerkezetre van szükség. Tomi hangsúlyozta: – Nem szabad darálni a magokat, csak megroppantani, a héjat feltörni, mert roppantás után a mag héja képez természetes szűrőréteget a sörlé átszűréséhez, a darálás ezt tenné tönkre. A roppantást a cefrézés követi, amelynek során a keményítőből cukor lesz. – A maláta tartalmaz keményítőt, azt megfelelő hőfokon az enzimek szétbontják cukrokra. Nagyjából 68 fokig melegítjük az üstben az árpamalátát, amikor ezzel készen vagyunk, a szűrés és a másodszűrés, vagyis a máslás következik – sorolták. A leszűrt, aranybarna színű sörlét ismét felfőzik, akkor kerül bele a komló – ami az ízesítője és tartósítószere is egyben az italnak. Az egyórányi forralás elején a keserűkomlót teszik bele, az adja meg értelemszerűen a sör keserű ízét – a részfolyamat vége felé pedig az úgynevezett nemes komló kerül bele: az már az íz „finomhangolása". – Az amerikai komlónak nagyon kellemes, trópusi gyümölcsös-citrusos illata van, remek aromát ad a sörnek – tudtuk meg Zolitól, aki elmondta: több száz komlótípus létezik, más-más illatjeggyel, ebből mindenki kiválogathatja a kedvére valót. Ír moszat is kerül az elegybe – ettől a fehérjék kevésbé csapódnak ki benne, tisztább lesz. Tomi hozzátette még: lehet gyümölcsöt is tenni bele, ők málnával kísérleteztek már – a gyümölcsös aroma finoman érződött a sörön. Az erjesztés a következő lépése a sörkészítésnek, ekkor kerül az élesztő a lébe – ez ­hét-tíz napig tart, majd palackokba kerül az ital. Ezután ismét békén hagyják: idő kell az érleléshez. A fiúk úgy fogalmaztak, amikor megkóstolják a sört, sohasem egyedül teszik, társasággal együtt nyitnak üvegeket – úgy az igazi: közösen ízlelni az új, házi készítésű sört.