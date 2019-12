A vasi vizek legjobb sporthorgászai – Horváth Zsolt és Horváth Sándor is kategóriagyőztes

Az egész éven át tartó, többfordulós versenyen több mint száz horgász vett részt. Múlt héten, pénteken, három kategóriában hirdettek győztest.

A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetsége december 13-án tartotta bizottsági ülését a szövetség központjában, az ülés első napirendi pontja, a Vasi vizek legjobb sporthorgásza 2019 elnevezésű versenysorozat ünnepélyes eredményhirdetése volt. A díjakat Seregi Miklós, a szövetség elnöke és Laki László alelnök adták át. Puskás Norbert, a szövetség ügyvezető elnöke felidézte, a versenyt 10. alkalommal rendezték meg.

– Tíz évvel ezelőtt attól féltünk, hogy lassan nem lesz, aki elinduljon a megyei bajnokságokon. A hobbihorgászok nem akartak versenyzőkkel pecázni és fordítva sem. Ekkor jutottunk arra az elhatározásra, hogy más utat fogunk járni. Különválasztottuk a versenyek résztvevőit hobbi és versenyző kategóriára és nem egy hétvégén döntöttük el, hogy ki a legjobb pecás a megyében. Kezdetektől fogva egy többfordulós versenysorozatban gondolkodtunk, ahol a horgászoknak többször kell bizonyítaniuk. Napjainkra úgy tűnik, hogy a közös kitartó munka meghozta eredményét. Az elmúlt 10 évben összességében több mint 600 munkaórát töltöttünk csak versenysorozat horgászversenyeinek megtartásával, de megérte. Köszönet illeti a versenysportbizottságunk aktív tagjait, valamint kollégákat – zárta gondolatait az ügyvezető.

Idén is szépszámú, az egyes fordulók során átlagosan körülbelül 50-55 fő, míg a teljes versenysorozatban 138 horgász vett részt. Több alkalommal, már jóval a nevezési határidő előtt le kellett zárni az előzetes regisztrációt a túljelentkezés miatt. A szabályok értelmében minden kategóriában a megadott öt fordulóból minimum háromban részt kellett venni és ugyan a nevezési díj nélküli versenysorozaton bárki elindulhatott, az összesített értékelésbe kizárólag a Vas Megyei Horgász Szövetség tagszervezeteiben lévő tagoknak az eredménye számított bele. Elhangzott, a versenysorozat leghalasabb fordulója a május 12-i Abért-tó kupán volt, ahol a 72 részt vevő horgász csaknem egy tonna halat fogott, köszönhetően a tíz kiló feletti átlagfogásoknak.

Elsőként az ifjúsági kategória díjait adták át. Puskás Norbert elmondta, a versenysorozat történtében ebben a kategóriában most indultak a legtöbben, a különböző versenyeken összesen 19-en vettek részt. A fi ataloknál sikerült a címvédés, hiszen a 2018-as esztendő bajnoka Misák Norbert (Büki HE) lett idén is a sorozat ifjúsági győztese 65 ponttal, második helyen Varga Marcell (Spartacus HE) végzett 61 ponttal, a tavalyi ezüstérem után Szabados Rebeka (Spartacus HE) pedig idén a harmadik helyezett lett 42 ponttal. Versenyzőkategóriában – ahogy minden évben – szoros volt a küzdelem. Az utolsó forduló előtt még több indulónak is esélye volt a végső győzelemre, végül a sorozatban élen álló Horváth Zsoltot nem sikerült letaszítani a dobogó felső fokáról, de a második és harmadik helyen nagy csata volt, végül Török Zoltán végzett a második, Tordai Gábor a harmadik helyen. A mezőnyből egyedül a már említett Horváth Zsoltnak, a Szentgotthárdi HE versenyzőjének sikerült bezsebelnie három szektorgyőzelmet, az idén őt illeti meg versenyző kategóriában a Vasi Vizek Legjobb Sporthorgásza bajnoki cím. Hobbi felnőtt kategóriában még kiegyenlítettebb volt az élmezőny. A bronzérmes a Spartacus HE pecása, Borsos Tamás lett. A címvédő Pajtli Lászlónak az idén be kellett érnie az ezüstéremmel. A Vasi Vizek Legjobb Sporthorgásza megyei versenysorozat hobbi felnőtt kategóriájának bajnoka Horváth Sándor lett.