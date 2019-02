A Vasvári járás a legveszélyesebb, a szentgotthárdi biztonságos

Töredékére esett vissza az országban a bűncselekmények száma kilenc év alatt – derül ki a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával létrejött Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár statisztikáiból.

Míg 2010-ben az elkövetett bűncselekmények száma meghaladta a 428 ezret, a tavalyi év első félévben alig több mint 110 ezer esetet regisztráltak. Ugyan 2018 második félévéről még nincsenek adatok, joggal lehet arra következtetni, hogy feleannyi bűncselekmény történt tavaly, mint 2010-ben.

A bárki által hozzáférhető adattárban kilencéves időtávban lehet több mint három tucat különféle bűncselekményre szűrni, akár településekre bontva is. Bármelyik bűncselekmény típusra keresünk is rá, Magyarország bűnügyi térképén megyénk szinte kivétel nélkül mindig a legártatlanabb helynek tűnik, ahol a legkevesebb az elkövetett bűnök száma. Azért persze itt is van dolguk a rendőröknek, még a legsúlyosabb bűncselekmények esetében is. Az elmúlt kilenc év legfeketébb időszaka 2013 és 2016 volt, mindegyik évben hat-hat embert öltek meg, kilenc év alatt pedig összesen 34-et. Bár ez a szám soknak tűnhet – hiszen egy is sok – jó, ha tudjuk, hogy a fővárosban volt olyan év, amikor csaknem háromszor annyi gyilkosság történt egy év alatt, mint nálunk az említett kilencben. A szomszédos megyékhez viszonyítva is a mi mutatóink a legjobbak.

Vas megye soha nem volt az autótolvajok kedvenc terepe, a legtöbb járművet 2012-ben kötötték el, ekkor 15 autót loptak, de 2016-ban például csak ötöt. Az utóbbi két évben a betörések száma is visszaesett kétszáz alá, pedig 2010-ben még 369 lakásba hatoltak be a tolvajok. Az ittas vezetéseket vizsgálva viszont már nincs mire büszkének lennünk, 2017-ben 376 ittas vezetőt fogtak, ami 2010 óta a legrosszabb eredmény, gyakorlatilag minden napra jutott egy eset. Persze lehet, hogy csak a rendőri munka lett jobb.

Egy térség biztonságát leginkább a súlyos, úgynevezett kiemelt bűncselekmények száma mutatja. Kiemelt esetnek tekintendő az emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, és a járműlopás. Ezek alapján a megye legbiztonságosabb járása a tavalyi év első félévében a Szentgotthárdi járás volt a maga 37 esetével, ezt követi a Körmendi (73), a Kőszegi (83), a Celldömölki (91), a Sárvári (110), a Vasvári (116), végül a Szombathelyi járás (429), ahol csaknem annyi bűncselekmény történt, mint a megye másik hat járásában együttvéve.

Ha azonban a bűncselekmények számát 100 ezer lakosra lebontva vizsgáljuk egészen más eredményeket kapunk. Az összes bűncselekményt vizsgálva kiderül, hogy 2018 első félévében a Vasvári járásban csaknem kétszer annyi volt a bűnelkövetések száma, mint a szombathelyiben, és ha a kiemelt bűncselekményeket nézzük, akkor még rosszabb a helyzet. Kijelenthető, hogy a lakosság arányához viszonyítva évek óta a vasvári térségben történik a legtöbb bűncselekmény a megyében. Annak ellenére, hogy Vas megye országos összehasonlításban valóban a nyugalom szigetének látszik, a 100 ezer lakosra jutó emberölések számában 2,28-as értékkel az ország harmadik legbékétlenebb megyéje voltunk 2018 első félévében, de például 2017-ben még az ország három legnyugodtabb megyéje közé tartoztunk, ahogyan egyébként 2015-ben és 2014-ben és 2010-ben is.