A világjárvány átírta a munkatervben rögzített rendezvényeket Vasváron is

A Nagy Gáspár Művelődési Központ egyéves tevékenységéről szóló beszámolót hallgattak meg a képviselők.

A beszámolóban a munkaterv részletes ismertetése mellett az intézmény auditálásával, minősítésével kapcsolatos dokumentumok is szerepelnek. – A világjárvány alapvetően átírta a munkatervben rögzített rendezvényeket, ami újszerű, innovatív módszerek keresésére és alkalmazására ösztönzött minket – emelte ki Gergye Rezső intézményvezető. Voltak ezek közt online rendezvényközvetítések, különböző pályázatok, állandó és rendszeres bejelentkezések és a közösségi média adta kommunikációs lehetőségekkel is éltek a kulturális szakemberek. Így van ez most is.

Dr. Pataky Pál tanácsnok a beszámolót véleményezve elmondta: a művelődési központ az új kihívásoknak erejéhez mérten eleget tudott tenni. Ebben az évben a kulturális szféra dolgozói egészen megváltozott körülmények, kihívások közt dolgoznak. Gyorsan kellett reagálniuk, döntéseket hozniuk a váratlan helyzetekben.

A bizonytalanságok pedig jövőre is megmaradhatnak. A tanácsnok azt kérte: ezekhez az új kihívásokhoz is ugyanolyan innovatív hozzáállással alkalmazkodjanak, mint eddig. – A puskaport szárazon kell tartani – idézte dr. Pataky Pál Cromwellt, majd kitartásra buzdította az intézmény dolgozóit.

Tóth Balázs polgármester azt javasolta az igazgatónak, hogy a jövő évi nagyrendezvények programjait előre tervezzék meg. Ha szabad utat kapnak tavasszal a programok, akkor az alapos előkészítő munka nyomán könnyebbé válik a szervezés.