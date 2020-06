A védőnőket köszöntötték a megyeházán, Szombathelyen

Hende Csaba országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke, Illés Károly, a Fidesz szombathelyi frakcióvezetője és Gál Sándor kabinetfőnök köszöntötték a megyében dolgozó védőnőket. Járásonként két-két fő képviselte a védőnői szolgálatot. Az Országgyűlés döntése alapján 2015 óta június 13-a a védőnők napja. Meglepetés volt a bejelentés: a védőnők is megkapják a rendkívüli juttatást.

A védőnői szolgálat a világon egyedülálló szervezet. Ma már hungarikum. Százöt évvel ezelőtt, 1915. június 13-án Stefánia belga hercegnő védnökségével alakult meg a Stefánia Szövetség „az anyák és csecsemők védelmére” – innen van, hogy a védőnők napját június 13-án ünnepeljük.

A megyeházán dr. Hende Csaba, Illés Károly és Gál Sándor egy-egy szál rózsával köszöntötték a megye különböző járásaiból érkező védőnőket. Hende Csaba köszöntőjében hangsúlyozta, a védőnői hivatás kiemelt jelentőséggel bír a magyar nép életében, hiszen a védőnők munkájukkal ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több egészséges gyermek jöjjön a világra. Nagy szerepük van az egészségmegőrzésben, a betegségek megelőzésében. A képviselő kijelentette, a magyar kormány kiemelt feladatának tekinti a védőnői szolgálat megerősítését. Mint mondta, fontos lépés volt az addig közalkalmazotti státuszban dolgozó védőnők bérének rendezése.

2019. július 1-jétől az egészségügyi szakdolgozói bértábla vonatkozik rájuk, de megmaradtak a korábbi pótlékok is. Ezzel jelentősen bővült a juttatások köre. 2022-ig négy lépcsőben jelentősen emelkedik a védőnők bére. A kormány 17 milliárdról 27 milliárdra növelte a védőnői szolgálat költségvetését. A jelenlévők számára is nagy meglepetés volt a bejelentés, miszerint a védőnők is megkapják azt a bruttó 500 ezer forintos keresetkiegészítést, amit az egészségügyi dolgozóknak adnak a koronavírus-járvány során tanúsított helytállásukért.

Károlyi Erzsébet 1984 óta gyakorolja a védőnői hivatást. Kérdésünkre elmondta: nagy dolog számára, hogy szülőfalujában, Nádasdon láthatja el ezt a feladatot. Most már olyan gyerekek kerülnek a kezei közé, akiknek az anyukáját a pályája elején még kisgyerekként gondozta. A védőnők végigkövetik a leendő édesanyák várandós időszakát, majd a gyermekek hétéves koráig kísérik a családok életét. Ellátják az iskolai védőnői feladatokat is. Mint hangsúlyozta, ez bizalmi munka, hiszen betekintést nyernek a családok intim szférájába. Kiemelte, hogy a szolgálat valódi hálózatként működik, minden településen jelen vannak.