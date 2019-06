A végző diákok még mindig nem lélegezhetnek fel

Tegnap kezdődtek és június 28-ig zajlanak a középszintű szóbeli érettségi vizsgák: az országban 1158 telephelyen 3149 vizsgabizottság előtt csaknem 273 ezer középszintű szóbeli vizsgát tartanak majd. A Kőszegi Evangélikus Szakgimnáziumban tegnap a 12. A osztály kezdte a szóbelit.

Három vizsgabizottságban 65 érettségizőjük van, hétfőtől szerdáig a 12. A vizsgacsoport feleletei zajlanak, aztán három­naponként beosztva a következő két csoport ad számot a tudásáról, tudtuk meg tegnap délelőtt Illés Péter megbízott igazgatótól. A szakgimnazisták között tegnap mezőgazdasági technikus és turisztika szakos tanulók ültek, egymás után húzták a tételeket, készültek fel és feleltek.

A négy kötelező tantárgyon kívül kötelezően választandó volt számukra az ágazati szakmai tárgy. Reseterits Enikővel a folyosón beszélgettünk, két nagy sóhaj között várta, hogy bekerüljön a vizsgaterembe. Némettel kezdett – az önálló témakifejtés résztől tartott leginkább –, magyarral, majd történelemmel folytatta. Az írásbeli óta egyfolytában készült, beosztást készített, minden napra több tétellel, és még azokat is ismételte. Sőt, reggel is belenézett a tételekbe, átolvasta őket, hogy felfrissüljön a tudása. Azt mondta, sokat segített, hogy az egyházi iskolában a reggeli nyitó értekezlet után az iskolalelkésztől lelki támogatást is kaptak.