A vendéghorgászok voltak a legjobbak

Keszeg, ponty és leginkább amur akadt horogra azon a horgászversenyen, ahol az első és második helyet a meghívott beledi egyesület tagjai szerezték meg.

Két héttel a páros versenyt követően, múlt héten vasárnap rendezte meg a répcelaki horgászegyesület egyéni versenyét a Csánigi tavon. Ezúttal – köszönhetően a jó időnek is – a múltkori fogás többszörösét sikerült annak a mintegy húsz pecásnak begyűjtenie, akik jelentkeztek, vagy meghívást kaptak a versenyre. Az egyesületi tagoknak meghirdetett megmérettetésre ugyanis a hagyományoknak megfelelően ezúttal is meghívást kapott három beledi és három dénesfai egyesületi tag, akik végül kiválóan szerepeltek a versenyen.

I. helyezett lett: Töreki László (Beledi H.E.) – 15.320 gr, II. helyezett: Zsámboki István (Beledi H.E.) – 7940 gr, III. helyezett: Kiss Csaba (Répcelaki H.E.) – 6680 gr. A legnagyobb halért járó különdíjat Töreki Zoltán (Répcelaki H.E.) kapta 2420 gr-os amurjáért, a legkevesebb halért járó vigaszdíjat pedig Fülöp Csaba (Dénesfai H.E.) vehette át. Az egyedüli hölgy indulót, Jákli Attilánét (Répcelaki H.E.) emléklappal és jelképes ajándékkal jutalmazták a szervezők. A keszegfélék mellett több pontyot és sok amurt sikerült fogni a horgászoknak. Kádi Attila, az egyesület ifjúsági és versenyfelelőse elmondta, augusztus 3-án újabb barátságos horgászversenyt rendeznek mivel a csepregi és a büki egyesületekkel szintén évek óta körforgásban mérik össze a tudásukat. – Ezúttal mi vagyunk a házigazdák, ha sikerül rendbe tenni a Répcelaki tó környékét, akkor ott, ha nem, akkor pedig itt Csánigon rendezzük meg a versenyt