A vépi Habda Zsolt egy igazi harcos, nem showman – videó

Habda Zsolt 28 éves többszörös magyar bajnok, 2 danos karatemester, európai címek birtokosa. Hatéves kora óta sportol: a shotokan karate, a tradicionális japán harcművészet mellett lehetőséget kapott az indulásra a Karate Combat Ligában. Sikeres sportoló és sikeres a hivatásában is. Elérte ott is, ami kamaszként hajtotta: rendvédelmi pályán dolgozik.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány önmagából kikelve fenyegetett meg egy választópolgárt (videó)

A Karate Combat full contact profi liga 3. szezonjának 3. epizódjában szerepelt néhány hónapja Habda Zsolt. Szép sikert mondhat a magáénak: technikai KO-val győzte le ellenfelét, az olasz Gabriele Cerát. A profi karateversenyző a The Soldier (A katona) becenevet kapta. Ha nem lenne foglalt, lehetne ő „A szikla”. Nem hűvös, de zárkózott, kimért, rendíthetetlen és saját bevallása szerint is nehezen megközelíthető. Hivatásáról – mert az jóval több mint munka – érthető okból szűken méri az információt.

– Akkor beszélek, ha van mondanivalóm. A bemutatkozó filmemben is elmondtam: harcos vagyok, nem showman. De tény, hogy nem barátkozom könnyen, és az önhittség is távol áll tőlem – mondja. Pedig lehet oka a büszkeségre: Vas megyében ő egyedül, Magyarországon ketten rendelkeznek szerződéssel a 2018 áprilisában indult profi karateligában.

1999-ben kezdődött minden: az akkor hatéves fiút kiváló bokszoló rendőr édesapja vitte le a Maraton Shotokan Karate Klub karateedzésére Horváth Gábor senseihez a vépi kultúrházba. A Hatos- iskolában töltött éveket végigedzette, amikor a Bolyai- gimnáziumba járt Szombathelyre, már a Tápláni Karate Sportegyesület igazolt versenyzője volt. Az elején formagyakorlatokban (kata) versenyzett, a második klubban a küzdelemben (kumite) is Németh András (4. dan) tréner kezei alatt. Nála edzett, amíg fel nem került Budapestre, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, de máig a Tápláni SE igazolt versenyzője. Ahogy jöttek a versenyeredmények, úgy került be a magyar válogatottba, 2007- ben lett a JKA Magyar Karate Válogatott tagja. A részleteket már nem tudja felidézni, de arra emlékszik, hogy évekig nem talált legyőzőre Magyarországon. Hazai versenyekre már nem jár néhány éve.

– A karate inkább harcművészet, mint küzdősport, persze ott is meg kell ütni, rúgni a másikat, de a verseny csak másodlagos a tradicionális karatéka számára. Én inkább versenysportoló és eredménycentrikus voltam és vagyok. A tradicionális shotokanból, semi contactról full contactra váltottam (a különböző technikák teljes erejű végrehajtása engedélyezett), ami mindig is vonzott. Évekkel a Karate Combat előtt is jártam hasonló versenyekre, a Kempo Világkupáról például sikerült aranyérmet hoznom full contactban. Három éve indult a Karate Combat profi karateliga, ebbe a világ elit karatésait hívják meg, és kínálnak nekik szerződést, lehetőséget. Egyedi a küzdőtér. Úgy hívják: „pit”, ami azt jelenti: verem. 45°-ban dőlt falak veszik körbe, ezekre rá lehet lépni, el lehet róluk rugaszkodni.

A szabályrendszer szerint engedélyezettek az ütések, rúgások, de térdelés, könyöklés, fojtások, feszítések, földharc nincsenek. (A shotokan karatéban csak egyenes ütések vannak, itt engedélyezett a horog és a felütés is.) Földre vitel is van, illetve a földön az 5 másodperces ground & pound szabály: a földön fekvőt is lehet támadni, 5 másodperc után viszont felállít a bíró, míg semi contactban minden találat után megállítják a küzdelmet. Először Amerikában, Floridában volt egy meccsem. Nem a saját súlycsoportomban, 75 kilogrammban küzdöttem: 84 kilóban vállaltam a meccset, és ez látszott is a teljesítményemen, kikaptam. Utána két műtét várt rám, így hosszabb időre kiestem. A 2020-as év azzal telt, hogy újraépítettem magamat, az idén újabb lehetőséget kaptam, most a 75 kilós súlycsoportban. Néhány hónapig intenzíven készültem, végül technikai KOval tudtam nyerni az olasz ellen. Mérföldkő volt a győzelem, de másnap dolgoztam – teszi hozzá.

„A sebek begyógyulnak, a hegek elhalványulnak, de a dicsőség örök” – Zsoltnak ez a filozófiája. A már említett becenévről „The Soldier” azt mondja, az megtestesíti a fizikai és mentális erőt, a kontrollált agresszivitást, a fegyelmet. A sportban és hivatásában is jellemzi a céltudatosság, a kitartás, a szorgalom, a tisztelet és az önuralom – imidzsfilmjében is beszél ezekről ékes angolsággal. Heti két-három bunyós, kettő erőnléti edzés fér bele a napjaiba, mellette rehabilitációs programok. Elégedett, de mindig van feljebb, mondja. A ligában a bajnoki cím a csúcs. Az ellenfelein is sok múlik, de ha a következő néhány meccsét megnyeri, akár indulhat is a címért.

Kiemelt képünkön: Habda Zsolt Prágában a WASO (World Association of Sporting Organizations) szervezet világbajnoki övével a vállán