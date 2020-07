A veszélyhelyzet feloldása óta először ülnek össze a képviselők Körmenden

A veszélyhelyzet feloldása óta először ül újra össze a körmendi képviselő-testület csütörtökön délután a polgármesteri hivatal nagytermében. A nyílt ülésen nyolc napirendi pont lesz terítéken.

Téma lesz a többi közt a 2019. évi költségvetés kapcsán a gazdasági beszámoló. Az előterjesztésből kiderül: a tavalyi főösszeget hét alkalommal kellett módosítani év közben főleg különböző pályázatok és a feladatok ellátása okán. Az idei költségvetési rendelet módosítása is szerepel a napirendek között. Az étkezési térítési díjakról is tárgyalnak, valamint szó lesz egy pályázatról is, aminek segítségével pozitív elbírálás esetén több utca is megújulhat a településen.

A zárt ülésen egy témát vesznek elő: a Bartók Béla lakótelepen lévő 5-ös tömbben lévő lakások értékesítését, ami azt vetíti elő, hogy a jövőben, ha minden a terv szerint alakul, megoldódhat a régóta üresen álló épület sorsa.