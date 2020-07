A veszélyhelyzet után először ültek össze Vép és Bozzai képviselői

Beszámolt munkájáról a rendőrség, a helyi önkéntes tűzoltók, a polgárőr egyesület képiselője – számot adtak munkájukról a háziorvosok, a fogorvos és a védőnők is. Összesen több mint negyven napirendi pontot tárgyaltak a vépi képviselők a veszélyhelyzet utáni első, Bozzaival közös testületi ülésen.

A rendőri beszámolóból kiderült: továbbra is négy fővel látnak el körzeti megbízott tevékenységet Vépen és Bozzaiban. Tavaly egy személy elleni, négy közrend elleni és hat közlekedési bűncselekmény történt Vépen, 2018-hoz képest 8-ról 13-ra emelkedett a vagyon elleni bűncselekmények száma. Összesen 24 bűncselekményt regisztráltak tavaly, többet, mint 2018-ban (17). Bozzaiban mindössze egy közrend ellen elkövetett cselekmény történt, jogkövető állampolgárok laknak a kistelepülésen – foglalta össze a két település közrendjének, közbiztonságának helyzetét dr. Gulyás Ferenc, a Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetője.

Külön megemlítette: sajnos jellemzővé vált a félreeső külterületeken az illegális hulladéklerakás. Összességében Vép közbiztonsága továbbra is szilárd, a lakosságszámhoz képest alacsony az ismertté vált bűnesetek száma. A vírusidőszakra is visszautalt: megköszönte a kölcsönös információcserét és a lakosság szabálykövető magatartását.

Beszámoltak tevékenységükről a háziorvosok is: dr. Tüske Zsuzsanna azt emelte ki: a járványügyi helyzet miatt az utóbbi három hónap adatai nem vethetők össze az előző évek hasonló időszakával. A rendelőben a betegek személyes megjelenése minimálisra korlátozódott. Még hosszú hónapok kellenek a korábbi állapotok visszaállításához, írta. A rendelő festés-mázolását és a padló cseréjének szükségességét is megemlítette, amire Kovács Péter polgármester úgy reagált: az erre szánt összeget a költségvetés tartalmazza. 7165 főben határozta meg a 2019-es év betegforgalmát dr. Garda Károly gyermekorvos. Tavaly sem halt meg egy gyermek sem, és rendszeres a krónikus beteg 170 gyermek gondozása – ez is szerepel beszámolójában. 2019 májusától 2020 májusáig 2410 beteg kereste fel a fogorvosi rendelőt, erről tájékoztatott dr. Szerémi Sándor fogorvos. Beázás miatt festést kért a nyárra – ezt is beépítették a büdzsébe, mondta a polgármester. Vép I. körzetében 162 várandóst és 0–7 éves gyermeket gondoztak tavaly a védőnők, a II. körzetben 100 főt. Az I. körzetben 21, a II.-ban 12 gyermek született. A védőnők feladatairól, tevékenységükről Horváth Anita és Horváthné Tóth Csilla írt összefoglalót.

Az újszülöttek tiszteletére szokásos márciusi tündérkerti faültetést őszre ütemezték. A polgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte: nyertes lett a faültetési pályázatuk, 30 fát ültetnek el a városban több helyszínen az ünnepséggel egy időben.

A 2019. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítást véleményezte a testület, együtt tárgyalták a zárszámadással. A bevételi és a kiadási főösszeg így 575 millió 210 ezer forint. A bevétel mintegy 465 millió forint volt, a kiadás 453 millió forint.

Kéréssel fordult a sport­presszó üzemeltetője a képviselő-testülethez. A vírushelyzetben két hétig csak délelőtt tudott nyitva tartani, majd be kellett zárnia az üzletet. Augusztus 15-éig elmaradnak a nagyobb rendezvények, jelentős a forgalomkiesése – 3 hónapra díjmentességet kapott, két hónapra bérleti díjának 50 százalékos csökkentéséről döntöttek a képviselők, és december 31-éig rendeznie kell fizetési kötelezettségét. Utoljára vett részt a testületi ülésen Kajcsos István, a Gamesz leköszönő vezetője – a beszámolóját elfogadták, majd elköszöntek tőle a képviselők.

Belügyminisztériumi pályázatot ad be a város, hogy a Szent Imre herceg utcai járdát rendbe tegyék – erről is döntöttek a képviselők a veszélyhelyzet megszüntetését követően először összehívott testületi ülésen.