A világbékéért két keréken – Szombathelyen járt Zelei József békenagykövet – fotók

Zelei Józsefnek tizennyolc éve missziója, hogy felhívja a világ figyelmét a békére. Most éppen a határon innen eső és azon túli

magyar városokat járja Benyovszky Móric nyomán. A békenagykövet Szombathelyen is kerékpározott, sőt elültetett egy békefát, és még kalandozásairól szóló filmjét is bemutatta a vasi közönségnek.

Zelei József 2004 óta a világ 120 országába juttatta el békeüzenetét, mára közel az Egyenlítő háromszorosának megfelelő távot kerekezett le. Missziója, hogy felhívja a világ figyelmét a béke, a természet, a környezetünk védelme, az egészséges életmód és a sport szeretetének fontosságára – nemzetiségtől, kortól, nemtől, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül.

A „Békebibliaként” híressé vált békekönyvébe a föld számtalan nyelvén írták be az ismeretlen és ismert emberek békeüzenetüket. Találkozott már többek között Barack Obama küldöttségével, a dán királynővel és az ENSZ főtitkárával is. De a legnagyobb megtiszteltetés 2016-ban érte, amikor Ferenc pápa a Vatikánban személyes audiencián adta áldását a békét hirdető tevékenységére.

Fontosnak tartotta, hogy minden évben találjon egy külön tematikát: tekert már a magyarok összetartozása jegyében, a terrormentes Európáért, az erőszakmentes világért, a nőkért és családokért, a környezetvédelemért, valamint a diszkrimináció ellen is.

Ez évben gróf Benyovszky Móric, a „béke kapitánya” születésének 280., halálának 235. évfordulóját ünnepeljük. Ennek apropóján Zelei 2021-es túrájának célja felkeresni Benyovszky életének olyan helyszíneit, amelyeket eddig még senki. Felkutatni kalandos életének fontosabb állomásait, és a béke üzenetével elkerekezni ezekre a helyszínekre.

Az év első felében Európa Benyovszky által érdekelt országait – Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Ausztria, Ukrajna – járta be két keréken. De járt Madagaszkáron, Mauritiuson, Oroszországban, Kamcsatkán, Japánban, Koreában, a Fülöp-szigeteken és Tajvanban is. Ezekben a hetekben tart a túra negyedik szakaszánál, amelyben Nagy-Magyarország Benyovszky élete szempontjából jelentős helyszíneit járja be. „Roadshow-jával” nemcsak Magyarország megyeszékhelyeit látogatja meg, hanem a határon túli magyar területek nagyvárosait is.

Tegnap Sopronból érkezett Szombathelyre. A várostáblánál Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Gergácz Péter világbajnok hegyikerékpáros és a Herényi Kulturális és Sportegyesület képviselői fogadták, majd együtt kerékpároztak a megyeháza elé, ahol csatlakoztak hozzájuk a Zrínyi- és a Reményik-iskola diákjai, valamint a Balogunyomi Kerékpáros Egyesület tagjai.

A csaknem 60 fősre duzzadt csapat közösen tett egy kört a városban, majd visszaérve a megyeházára dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke az épület dísztermében köszöntötte Zelei Józsefet. Elmondta: Benyovszky Móric nevét egykor sokan ismerték, mára azonban az emléke kissé megkopott. Ezért üdvözli, hogy Zelei József a béke fontosságának hirdetésén túl a gróf emlékét is ápolja túrájával.

A beszéd után Zelei Józseftől a diákok is kérdezhettek. Volt, akit az érdekelt, mennyi ideig tartott a kerékpáros európai körútja, más arra kérdezett rá, hogy mennyi volt a legnagyobb sebesség, amennyivel valaha tekert. A béke magyar nagykövete lelkesen és rendkívül részletesen válaszolt mindenkinek.

Ezt követően dr. Hende Csaba és Zelei József átmentek a Haladás Sportkomplexumhoz, ahol a Haladás VSE szakosztályaival közösen elültették a „béke fáját”. A nap azonban itt még nem ért véget: 18 órakor a Savaria mozi kamaratermében bemutatták a Két keréken Benyovszky nyomában című filmet, amely a kerékpáros békenagykövet Benyovszky Móric életének legfontosabb állomásait bejáró túráját örökíti meg. Az eseményen már a felnőtt közönség is találkozhatott a világjáró férfival, és meghallgathatta élménybeszámolóját az utazásairól.

