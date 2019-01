A vonat alá esett a munkás Sárvárnál

Felsővezeték-szerelés közben történt baleset Sárvárnál. Egy férfit sodort el a szerelvény, ami nem is járhatott volna éppen azokon a síneken akkor. A munkást súlyos sérülésekkel szállították a Markusovszky kórházba.

Felsővezetéket szerelt még múlt héten néhány munkás a sárvári vasútállomás környékén. Ehhez állványokat is építettek a sínek fölé, azokról érték el a magasban lévő kábeleket. Az elméletileg lezárt síneken a munkálatok idején biztonságuk érdekében természetesen nem közlekedhetett volna vonat. Ennek ellenére egyszer csak váratlanul mégis megjelent egy szerelvény.

A munkások észrevették a feléjük robogó mozdonyt, közülük azok, akik rögzítés nélkül voltak a magasban, még el tudtak menekülni. Az egyik férfi viszont nem volt elég gyors. Ő az állványhoz volt rögzítve akkor egy heve­derrel – a munkavédelmi előírások miatt. Ő lassabban tudott volna kiszabadulni, így elsodorta a vonat. Életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Az ügyben megkerestük dr. Lórántfy Máriát, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének vezetőjét, aki elmondta, a kiérkező kollégáinak nagyon sok dolga volt, komoly sérülései voltak a férfinek. Több testtájékán is sebesülést szenvedett, lágyrészek is sérültek, ezenkívül a lába részlegesen csonkolódott is a hatalmas erejű ütközéstől.

Azonnal elkezdték bekötözni a sebeket és próbálták csillapítani a fájdalmat. Folyadékpótlásra is szükség volt, ugyanis a munkás nagy mennyiségű vért vesztett. A hideg miatt pedig a kihűléstől is védeniük kellett a balesetet szenvedett férfit. Az életveszélyes állapotban lévő munkást végül a Markusovszky kórházba szállították – tette hozzá dr. Lórántfy Mária.

Megkerestük a MÁV cégcsoportot is az ügyben, hiszen a környéken a vasúti forgalom hozzájuk tartozik. Tőlük csak nagyon szűkszavú választ kaptunk, amelyben azt írják, a vizsgálat még tart. „Vizsgálják a munkát végzők szerepét, esetleges érintettségét a balesetben.” Úgy tudjuk, hogy az ügyben a rendőrség is nyomoz.

HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS