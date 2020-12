Ablakot is cseréltek a Körmendi Rázsó Imre Technikumban

Zökkenőmentesen zajlik a digitális oktatás a Körmendi Rázsó Imre Technikumban, ahol már szeptemberben tudatosan készültek arra, hogy bármikor szükség lehet a tantermen kívüli munkarendre való átállásra.

Erről Varga Zoltánné igazgató tájékoztatta lapunkat. Az iskola falain belül továbbra sem állt meg az élet, éppen jelentős infrastruktúra-fejlesztések zajlanak. Rögtön az épület előtt megállva szembetűnő változás tapasztalható, hiszen a 8-as főút felőli oldalon és a tornateremnél az összes ablakot műanyag nyílászárókra cserélték.

A kőművesmunkálatoknak még nem értek a végére, és több tanteremben is dolgoznak, a padozatot cserélik. A mintegy húszmillió forintos beruházást a Vas Megyei Szakképzési Centrum finanszírozta. Nemcsak a környezet újul meg az intézményben, hanem az oktatást is folyamatosan modernizálni próbálják. Azért, hogy már majd a személyesen megtartott órákon is tudják a diákok használni a digitális eszközöket, egy wifihálózatot építenek ki, amelyet korlátozott formában használhatnak a tanítási órákon.

Bővült a gépjárműpark is: oktatási célra egy hibrid autót szereztek be, amely a gépjármű- mechatronikai képzést végzőket segíti.

Kiemelt képünkön: Varga Zoltánné igazgató és György László igazgatóhelyettes a Rázsó-szakközépiskolában