Absztrakt hangulatok is megjelennek a pinkamindszenti művésztelepen, pénteken kiállítást nyitnak

Hatodszor zajlik a Pinka- pARTvonal Művésztelep, most hat alkotó érkezett. Inspiráló továbbra is a Pinka, a környék és Nagy Gábor versei is, legyen szó figurális vagy absztrakt leképeződésről. Holnap nyitnak kiállítást az itt készült munkákból.

„Festegetés", így szokták mondani, de rám talán ez most igaz is – fogalmazott Somorai Renáta, hiszen az egyetem után nem a képzőművészet területén helyezkedett el. Nem szeretne azonban elszakadni a festészettől, ezért a vajdasági, de már szegedi festő számára tényleg alkotóhely és lehetőség a tábor. Először jött Pinkamindszentre, a körmendi Novák Kata hívására érkezett, műteremtársak voltak az egyetemen, innen a kapcsolat, Kata pedig visszatérő pinkamindszenti alkotó. – Nem tudok leragadni egy technikánál, vegyítem az anyagokat – mutatta. Az érdekli, mi milyen nyomot hagy, és milyen dinamikával: akrilképen pasztell ad határokat a legnagyobb vásznon. Az érintés szintjén konkrét benyomások kerültek tőle vászonra – de az egyik képen egyértelműen látható Pinkamindszent tájképe. És születtek nyilvánvaló(bb)an helyi képek is idén. – A művésztelepről nyugati irányba, a templomtól jobbra, az erdő alatt van két házikó, amelyeket egy napon nagyon szép fényben láttam ragyogni, és úgy gondoltam, hogy megörökítem – mondta és mutatta Horváth Roland. A festőművész saját maga adott előre szó szerint keretet a pinkamindszenti napoknak: Budapestről, a Nagyvárad téri műteremből csak kis vásznakat hozott. Most azokról fénylenek napszakonként a házak, van reggeli, déli, délutáni és esti állapotú leképezése a júliusnak. „Gyakorlott" művésztelep-l átogató Horváth Roland, többször járta az országot, számos alkotótáborban megfordult. A vasi nyugalmat, levegőt, csöndet Nógrád megyéhez hasonlította: – Pazar. Az erdőnek csak a negyedét jártam be, az nagyobb volt, mint amekkorát eddig Magyarország közepén összesen végigjártam. A vadállomány dús, tegnap valószínűleg vaddisznóval találkoztam. Somorai Renátán, Novák Katán és Horváth Rolandon kívül Mészáros Szabolcs, Kovács-Gombos Dávid és Miklós Zsolt dolgozik idén a táborban – sorolta Rajner Ágota az éppen gombászó „hiányzókat". A hatodik alkotótábort is kiállítással indították, a hozott munkákkal bemutatkoznak egymásnak. Aztán a korábbi művek sorát frissítik a tábor zárására az itt készült munkákkal, és tartanak nyilvános bemutatkozást: pénteken 18 órakor a pART Galériában. A tárlat itt novemberig lesz látható, az pedig továbbra is terv (de inkább remény), hogy egy az egyben máshol is bemutassák, mi mindent ihletett a Pinka-pARTvonal Művésztelep. Kiemelt képen: Napszakonként megörökített pinkamindszenti házak Horváth Roland kis vásznain