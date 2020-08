Adathalászok hálójában – Hogy védjük meg a gyereket?

Amíg nincs baj, bagatellizálunk: velünk nem történhet meg, hogy ellopják az adatainkat, visszaélnek azokkal. De hogyan előzzük meg ezeket a helyzeteket? – erre válaszolt Joós Attila informatikus a Felzárkózunk – Gyermekeink az adathalászok hálójában elnevezésű workshopon kedden az AGORA – Szombathelyi Kulturális Központban.

Sokkoló történettel kezdett az előadó: néhány éve egyik éjjel egy könyvelő ismerőse hívta, akinek a 16 éves fia arra lett figyelmes, hogy 12 éves lánytestvére nevében erotikus tartalmú üzeneteket küld valaki a Facebookon keresztül. Az édesanya segítséget kért, ő elment a gépért, lecsatlakoztatták az internetről, így vissza tudják fejteni, hogy a lány korábban letöltött egy játékot a számítógépről, annak betömörített csomagjában billentyűzetfigyelő program volt, amelyik minden leütött billentyűt egy külső e-mail-címre küldött. A bűnözőnek nem volt nehéz dolga a Facebook-fiók feltörésével. Az édesanya otthon dolgozott ugyanazon a hálózaton, és mivel ez komoly biztonsági kockázat, a számítógépén a komplett könyvelési anyagát és ügyfélkörének teljes tartalmát menteni kellett. Másnap az iskolában összehívták a tanári kart – és hogy tompítsák a helyzetet, a kislány révén érintett hatodik osztálynak, később a tanároknak és a szülőknek is információbiztonsági képzést tartott az informatikus. Elmagyarázta, mi történt és hogyan lehet védekezni a hasonló adatvédelmi incidensek személyes adattal való visszaélés ellen. (Bizonyos játékokat bizonyos helyekről nem szabad letölteni, és vírusirtó is kell a gépre.) Két év telt el, az anyuka újra jelentkezett: rejtélyes módon több tízezer forinttal nőtt a telefonszámlája. Kiderült, hogy az akkor már két évvel idősebb lány játékfüggő lett, pénzért tudott a játékban előrejutást vásárolni, miatta emelkedtek a szülők telefonköltségei. Az első helyzetben külső hatástól kellett megvédeni a gyerekeket, a másodikban önmaguktól – mindkettőre nagyon sok példa van, jegyezte meg Joós Attila.

Alfa, Z, X, Y a Baby Boomerek (60-70 évesek, nyugdíj előtt állók vagy már nyugdíjasok) és a veteránok – sorolta a generációkat az előadó. És megjegyezte, már az X generáció is nehezen érti meg az utána következőket. A Facebookot az X generáció, a Baby Boomerek és a veteránok használják, Y-tól Z-ig már más platformok jönnek képbe. És jönnek a C generációsok – a C a connection (kapcsolat) szót jelöli –, a youtuberek, a gamerek, ők az abszolút „kütyühasználók”, akik állandó kapcsolatban vannak, az életüket a neten élik. Érdeklődési körüknek megfelelően törzseket alkotnak, amelyekben véleményvezéreket követnek.

Visszatérve a bevezetőben említett esetre: az iskolásoknak a közösségi térben való viselkedéssel kapcsolatban elmagyarázta, hogy nem feltétlenül kell nyitottnak lenniük, elég csak annyira kitárulkozniuk, amennyit bármikor megmutatnának magukból. A család és a barátok köre a zárt kör, velük beszéljék meg, ami igazán fontos. Az időbeosztás fontosságára is rávilágított: egy időben nem tudnak két helyen lenni, kétféle tevékenységet végezni. Nem kell állandóan az Instán, a Tik-tokon lógni, hiába vannak ott mások. És azt is: nem kötelező a közösségi médiában felhasználónak lenni, a tagság választott, ki is lehet lépni. Végül arra is kitért: a gyerekek könnyen mondanak véleményt egymásról, ami átszivárog a közösségi médiába is, de ha már valamit kiposztoltak egy társukról, azt, ha később megbánják, nehéz visszavonni. Joós Attila arról is beszélt, hogyan működik az infosztráda. Minden leütött karakterünk el van mentve, virálisan terjedhet, nem tudjuk megfékezni. A gyerekek elektronikus pórázon vannak – az online világhoz való kapcsolódásuk egyrészről túlzott méretet ölt, negatív, ha ellenük használják fel, másrészt védelem a nem kívánttal szemben, ha például egy gyerek eltűnik, megmutatja, hogy merre mozgott.

Szóba kerültek a számítógépes játékok is: annak a fiatalnak (akár 10 éves kortól), aki folyamatosan az online világban létezik, játszik, nagyon gyorsan elmegy a napja, felgyorsul számára az idő. Körülbelül 30-45 perces a játékidő. Ha öten öt ellen játszanak, és valaki kilép, az szinte biztosan vesztésre ítélte a másik négyet. Másrészt, aki kilép, azt kitiltják a következő játékból. Ha szülőként félbeszakítjuk a játékot, az nagy felelősség, nehéz a helyzetet kezelni, el is mérgesítheti a szülő-gyerek viszonyt. Érdemes tekintettel lenni erre, esetleg néhány játékot engedve együttműködni, az arányokat szem előtt tartva, hétvégén több időt adva, javasolta az előadó. Itt hozta szóba a szülői felügyelet programokat: naptár alapján beállíthatjuk, hogy naponta mennyi ideig engedjük használni az adott programokat.