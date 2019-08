Adókedvezménnyel segítik az ingázókat Ausztriában

Nyugati szomszédunknál sem maradnak kompenzáció nélkül azok a dolgozók, akik távolabbi településről járnak munkába nap mint nap.

Ausztriában nem havonta meghatározott összeggel, hanem az utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezménnyel támogatják a dolgozók lakóhelye és munkahelye közötti távolság rendszeres megtételét. Az Osztrákügyek.com tájékoztat arról, hogy kétféle átalányt különböztetnek meg, az úgynevezett kis és a nagy ingázónak járót.

A kis ingázó kedvezményt azok vehetik igénybe, akik legalább 20 kilométert autóznak a munka és a lakóhelyük között és tömegközlekedési eszközt vesznek igénybe. A másik kategória, a nagy ingázó átalány, ennek számítása azokra vonatkozik, akiknek a lakása és a munkahelye között legalább 2 kilométer a távolság, és tömegközlekedési eszköz használata nem várható el az alkalmazottól. A portál felsorolja, hogy kiktől nem várható el a közösségi közlekedési módok használata: ha az alkalmazott járásképtelen vagy mozgáskorlátozott, a munkába járás útvonalán nincs lehetőség arra, hogy tömegközlekedési eszközzel megtegye, vagy azok használata túl sok időt venne igénybe, például 2–20 km esetén több mint 1,5 óra; 20–40 km esetén több mint 2 óra, 40 km felett több mint 2,5 óra – írták a honlapon.

Van még egy további feltétele az ingázóátalányra való jogosultságnak. Az egyik, hogy az alkalmazott egy hónapban legalább tizenegy nap megtegye a távolságot. Hozzátették: akkor lehet az összeget adó-visszatérítésben érvényesíteni, hogyha az átalányt a munkavállaló év közben nem igényelte.

Kiemelték még, hogy az ingázóátalány csökkenti az adóalapot, azaz az adóhatóság az újraszámolása után az ezáltal csökkentett összegű adó és a munkáltató által befizetett adóelőleg különbözetét fizetik vissza.

Előfordulhat az is, hogy a munkavállaló lakóhelye és a munkahely között akkora a távolság, hogy az napi ingázással nem megtehető, tehát meghaladja a 120 kilométert. Ebben az esetben lehetőség van az úgynevezett kettős háztartásvezetés ráfordításainak leírására, ha a munkahely közelében lévő bejelentett lakcím révén költségek vetődnek fel – közölték. Ilyenkor havonta leírható a lakbér és berendezési költség címén a szállodai költségek átlagos értékében, körülbelül 2200 euró erejéig. A hazautazás költségei is jóváírhatók havi 306 euróig – így természetesen ennek üzemanyagköltségét is elszámolhatjuk.

Az Osztrákügyek.com kitért arra is, hogy egyedülállók esetében legfeljebb 6 hónapig lehet elszámolni a kettős háztartásvezetést, és csak a ténylegesen felvetődő költségeket lehet leírni. Az összeg nem haladhatja meg a kb. 3500 eurót. Ahhoz, hogy a kilométerekért járó összeget kifizessék, útnyilvántartást kell vezetni.