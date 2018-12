Adományokból újult meg a berendezés – Olvasóink segítettek

Sok jótevő kíséri a szombathelyi Soroptimist Clubbal megkezdett jótékonysági kampányunk egyik támogatott családjának, Csapó Anikóéknak útját. Mióta megírtuk, hogy minden bútor cserére szorul, már ki is cserélődött a nagyszoba berendezése a felajánlásoknak köszönhetően.

Ezt ne hagyja ki! Zserbó nélkül nincsenek ünnepek! Íme a legjobb receptek!

A két gyermekét egyedül nevelő édesanyának ritka szép, ragyogó karácsonya volt, körülvették őt a segítő kezek. Miután a sok fájdalmat megélt asszony sorsát bemutattuk, mindennap fogadtunk egy-egy nemes gesztust, amit közvetítettünk Anikónak. Szerkesztőségünkbe is érkeztek a telefonhívások: többen Szombathelyről ajánlottak szekrényeket, kanapékat, ülőgarnitúrákat, de érkezett felajánlás Viszákról, Olaszfáról, Táplánszentkeresztről is. Anikó nem egyszer a könnyeivel küzdött örömében, ez a hálás boldogság végigkísérte az egész karácsonyi készülődést. Szekrénysorokról, ülőgarnitúrákról egyeztettünk, melyik fér be a szobájába, és Anikó a nagyszobájába már megtalálta a megfelelőket. Mindenkinek szeretne köszönetet mondani, aki segített, érthető módon azokat választotta, amelyek méretben megfeleltek. Harrach Péter kollégánk közvetítésével Szabó Péter egy háromrészes, ággyá alakítható ülőgarnitúrát adományozott, odavitette a család lakásába. Varga Dániel szőnyeget hozott. Az öt méter széles szekrénysor Jantos Gábor adománya volt, Táplánszentkeresztről küldte, a Vas Népe egyik munkatársa által kölcsönzött és vezetett teherautón. Ott még felrakták az adományozó és a barátai, de itt nem volt, aki lerakja, ezért lapunk munkatársai segítettek: Szijj László és Varga Zoltán voltak a beugrók, így a karácsony előtti szombaton este már készen volt Anikó újonnan berendezett nagyszobája, ahol a kisfiával, Martinnal alszik. Azt mondja, nem is tudjuk elképzelni, milyen volt vasárnap ebben a miliőben ébrednie, szinte nem is tudta, hol van.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az édesanya az utóbbi napokban többször telefonált, hogy mennyi jósággal találkozik. Például Mándli Zsolt váratlanul egy élelmiszercsomaggal és egy DVD-lejátszóval lepte meg. Aztán vásárolni indultak a lányával, Dominikával. Betértek a népszerű Fő téri gyermekruházati boltba. A pénztárnál rákérdeztek, hogy a Vas Népéből ismerős-e Anikó arca, és cikkünkből ismerve a történetét, azt mondták: örülnek, ha ők is segíthetnek, adhatnak valamit, válasszon a gyerekeinek kabátot. Dominika egy szép, sötétkék bundás dzsekit kapott, Martin egy világító zöldet. Az anyuka azt mondja, még sohasem volt ilyen divatos kabátjuk.

Az ünnep után meglátogattuk a családot, ahol karácsonykor vendég volt a nagymama és Anikó nővére is, együtt örültek a nagyszerű ajándékoknak. Kollégánk megérkezett, és felszerelte még utólag a díszléceket a szekrénysorra, amelybe belefért a korábban Kiss Szabolcstól kapott nagy képernyős LED-tévé is. A szekrény adományozója, Jantos Gábor tegnap még a szekrényhez illő dohányzóasztalt is hozott. Az anyuka jelenleg egy kisebb szekrénysorról egyeztet, ami jó lehet a kisszobába.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS