Adventi koncert – Szlovénül zengtek a karácsonyi dalok Felsőszölnökön

Advent második vasárnapján ünnepi koncertet szervezett a felsőszölnöki templomban a Magyarországi Szlovének Szövetsége. A Felsőszölnöki Cinegék énekcsoportot és a Pável Ágoston vegyes kart is hallhatták az ünneplők.

A vasárnapi szentmise után első alkalommal lépett fel templomi környezetben a szövetség keretében működő Felsőszölnöki Cinegék Énekcsoport.

A tavasszal alakult gyerekkórusban tucatnyi helyi gyermek énekel együtt az óvodástól egészen a nyolcadik osztályosig. A csoport vezetője Bajzek Gyöngyi, az énektechnikát, saját hangjuk tökéletesítését a szlovén Julija Fajhtinger mentor segítségével gyakorolják a heti rendszerességű próbákon.

Az összejövetelek az éneklés mellett a közösségről is szólnak: a muzsika közelebb hozza őket egymáshoz, a zene nyelvén könnyebben fejezik ki érzéseiket. A tehetséges fiatalok általában szlovén népdalokat, gyermekdalokat adnak elő, ezzel is elősegítve a hagyományok és az anyanyelv megőrzését.

Az idei adventre már ünnepi műsorszámokkal is készültek, amelyeket először a felsőszölnöki falukarácsonyon mutattak be, most pedig a templomi hangzást is kipróbálhatták.

A legfiatalabbak mellett természetesen közönség elé lépett a már több mint nyolc évtizedes múltra visszatekintő, felnőtt Pável Ágoston vegyes kar is, Ciril Kozar karnagy vezetésével. Szlovén egyházi énekekkel segítették a ráhangolódást a közelgő karácsony ünnepére.