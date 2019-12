Adventi koncerttel készítették lelküket Szentpéterfán

„Oly jó így várni rád” – ismétlődött többször a dalban, amellyel a Ljubicica kórus megnyitotta az adventi hangversenyt vasárnap délután Szentpéterfán. Aztán volt beszélgetés, szeretetvendégség. Ilyenkor a tartalmas együttlét a legfontosabb.

A Ljubicica énekkar és a művelődési ház közösen szervezte meg ebben az évben is a hagyományos karácsonyi hangversenyt. A kórus hangulatos ünnepi dalokkal teremtette meg a kedvet a várakozáshoz. Ahogy a műsorban is elhangzott, nincs ünnep várakozás nélkül. Lélekben is készülnünk kell a karácsonyra.

A szentpéterfai zenészek és énekesek is nagy lelkesedéssel vették ki a részüket a rendezvény lebonyolításából. Az énekkar helyi zenészek kíséretével és szólóénekesekkel kiegészülve adott színvonalas kétnyelvű műsort a közönségnek. Magyar és horvát dalokat énekeltek felváltva. A Zgano együttes külön is készült egy magyar és egy horvát zeneszámmal. A remek hangulatú elő­adásokat agapé követte, melyen az énekkar tagjai megvendégelték a lelkes közönséget.

Az évszakra való tekintettel természetesen elengedhetetlen volt a forralt bor és a meleg tea. Manapság a december a rohanásról, a féktelen vásárlásról és a családi villámlátogatásokról szól. Pedig pont az lenne a fontos, hogy megálljunk egy pillanatra és elgondolkozzunk azon, hogy mit vittünk véghez ebben az évben és mik a terveink a jövőre nézve.

A szeretteinkre is több időt kell szánnunk ilyenkor. Figyeljünk oda a környezetünkre, az ismerőseinkre, a szeretteinkre és nem utolsósorban saját magunkra, így nyugodtan élvezhetjük a karácsonyi fényeket és lakomákat, valamint megelégedve léphetünk át az új esztendőbe.