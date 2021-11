Adventi koszorú körkép – Ennyiért vásárolhat kész díszeket és alapanyagokat a megyében – fotók

Egyre többen térnek vissza a hagyományos karácsonyi színekhez az adventi koszorúk vásárlásakor, a szőrme viszont még évek múltával sem ment ki a divatból. Sokan azonban ahelyett, hogy valahol megvásárolnák az adventi időszak legfontosabb kellékét, szeretik maguk elkészíteni azt. Cikkünkből a kész koszorúk árai mellett az is kiderül, utóbbit mennyiért tehetik meg.

Ezt ne hagyja ki! Etikai eljárás indulhat Jakab Péter ellen, hat gyerek sorsa a tét

Két kézműves vállalkozót kérdeztünk meg arról, mennyiért árulják az általuk készített koszorúkat, valamint megnéztük a szombathelyi Vásárcsarnok és egy lakberendezési üzlet kínálatát is.

Lakosi Daniella tavaly indította el kőszegi vállalkozását, amelyben minden egyes koszorút saját kezűleg készít el. Ezek árai 5900 és 10900 forint között mozognak. Tart workshopokat is, ahol a jelentkezők maguk készíthetik el a díszeiket, ezeken 8900 forintért vehetnek részt. Daniella elmondta: vásárlói leginkább a hagyományos színvilágot keresik, a legtöbben ódzkodnak az extrémebb színektől. Figurákban a diótörők, az angyalkák és a szarvasok hódítanak.

Gergely Teodóra rábapatyi üzletében várja vásárlóit, akik elmondása szerint leginkább az arany, ezüst, fehér és piros színben pompázó koszorúkat részesítik előnyben, de már nála is sokan keresik a naturálisabb koszorúkat. Mint mondja, az idősebb korosztály képviselői még a liturgikus színű, rózsaszín és lila gyertyákat kérik maguknak. Workshopjaira érkeznek azonban bevállalósabb alkotók is, akik mernek a fekete és bronz színek után is nyúlni. Dóri a koszorúit 5800 és 6200 forintos áron adja el, foglalkozásain 8500 forintért készíthetik el a résztvevők a saját koszorúikat. Az alapanyagokat megközelítőleg 4000-4500 forintos áron lehet nála beszerezni. Hozzáteszi, vevői a giccses figurákat nem keresik, ezek közül inkább a nosztalgikusabbak a keresettek nála.

A piac kínálatáról összességében elmondható, hogy a legolcsóbb koszorúk fenyő vagy szalma alappal készülnek, az áruk 2800 forintnál kezdődik és nem megy 4000 forint fölé. A hagyományos mérettől kisebbet azonban akár már 1800 forintért is kaphatunk. Emellett a vásárcsarnokban is megtalálhatók a modern vonalat képviselő koszorúk is – mérettől és dizájntól függően 3500 és 9500 forint közötti áron. Az otthoni kézműveskedéshez koszorúalapokat 400-600 forintért vehetnek a piacozók, a gyertyák négyes csomagban 750 és 1200 forint között mozognak, de ugyanennyiért darabáron is vehetünk adventi gyertyát. Tehát, aki maga állna neki a koszorúkészítésnek, 3000 forintot így is rá kell, hogy szánjon az ünnepi előkészületre.

A legelrugaszkodottabb árakkal a lakberendezési üzletben találkoztunk, ahol a legolcsóbb koszorú 7599 forint volt, a legdrágább pedig 15999 forintba került. Ezek méretben és díszítettségben sem tértek el olyan mértékben a többitől, ami indokolná a hatalmas árkülönbséget.