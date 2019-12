Adventi vásárok a szomszédban: mindenütt más, mindenütt szép

Aki tél eleji szezonális, szívet-lelket melengető élményre vágyik – nem mellesleg rajong a karácsonyért, vagy egyszerűen elutazna külföldre, egy-két napra – érdemes végigböngésznie az európai adventi vásárokról szóló tippjeinket.

Itt a nyugati határszélen élőként Ausztriába átruccanni – a megye túlsó szélén élőknek is – egyórás utat jelent autóval a legkeletebbre fekvő burgenlandi településekre. Kisebb-nagyobb adventi vásárra bukkanni szinte minden faluban, városban lehet, néhány települést kiválasztottunk, amelyet érdemes felkeresni. Grazban már november 22-én felállították a bódékat és karácsonyi dalok szólnak a városháza előtti téren, amely Christkindlmarkttá változik december 24-ig.

A színes fények játéka, az andalító muzsika, a fahéj, a narancs – és a forralt bor illata bódítja a vásárban nézelődőket. Különlegessége a grazi vásárnak, hogy megépítik a városháza belső udvarán a Karácsonyi Dalok Hivatalát, valamint a tartományi székház udvarán található jászolt – mindkettőt jégből: összesen 50 tonnányit használnak fel az elkészítésükhöz. Bad Sauerbrunn, avagy Savanyúkút Bécsújhelytől keletre található. Érdekessége a településnek, hogy karácsonyi vásárán nem csak hagyományos díszeket aggatnak a fákra: egészen kreatív megoldásokat is látni egy-egy örökzöldön: ne lepődjenek meg, ha rózsaszín szobapapucsok lógnak az ágakról. A salzkammerguti tóvidéknél keresve sem lehetne hangulatosabb – és romantikusabb helyszínt találni az adventi kikapcsolódáshoz.

Legismertebb települése a környéknek Hallstatt, a tóparti kisvárost sokan Ausztria legszebb településének tartják. Karácsonyi vására egynapos, idén december 8-án pakoltak ki a kézművesek a település aprócska főterére, amelyben idén is felállították a híres, hallstatti jászolt. Salzburg sem maradhat ki a hangulatos adventi vásárok sorából: a Dóm és a Rezidenciák előtti tereken a Christkindlmarkt minden nap nyitva tart, kézműves termékekkel, helyi vásári ételspecialitásokkal várják a látogatókat. Az óvárosi forgatagon kívül hangulatos a város hellbrunni részén, vagy a Mirabell téren található vására is. Aki inkább a kevésbé zsúfolt települések forgatagában pihenne meg, a Fertő-tó mentén fekvő Ruszt ideális úti cél. A számos gólyafészkéről ismert ausztriai városka fő terének apró színpadán koncertekkel, kirakodóvásárral várják a közönséget.

Ausztriát elhagyva, Horvátország felé is vehetjük az irányt: a zágrábi adventi vásár hangulata érezhetően másabb, mint az osztrákoknál – mediterrán hangulatot sugároz. Különlegességek sorából válogathatunk a fűtött bódékban: a helyi ételek, mint például csevapok, húspogácsák illata csábítja a látogatókat. 2016-ban Zágráb nyerte el a legszebb karácsonyi vásár címet Európában – ami nem is csoda: fényei, díszei évről évre szemet gyönyörködtetnek. Több pontján a városnak találhatunk vásárokat, a központi, amelyet hatalmas adventi koszorú is díszít, a Fő téren található.

Akik további különlegességre vágynak, az Európa tér modern hangulatú forgatagát kereshetik fel. Szlovéniában járva Bled újabb kihagyhatatlan adventi úti célnak számít: a tóparti település a hegyekkel körülölelve páratlan látványt nyújt. A szlovéniai vásárokban is szebbnél-szebb kézműves játékokat, gyertyákat látni, ahogy haladunk a bódék között angol és szlovén nyelvű karácsonyi melódiákat hallgatva. Szlovákiában méltán híres a pozsonyi adventi vásár, amelyen több mint száz sátorban kínálják portékáikat az árusok.

Kedvelt adventi rendezvény a városban az Éneklő erkélyek, amelyben a Prímási palota erkélyén ünnepi zeneműveket, gospel dalokat adnak elő együttesek. A pároknak is tartogat meglepetést a város, a Templom utcát fenyőgallyakkal és örök szerelmet ígérő fagyönggyel díszítik – és, hogy az teljesüljön, el kell sétálniuk alatta.

Kassán is fényárban úszó adventi vásár hívogatja a helyieket és a turistákat egyaránt. Élő betlehemet is fölállítanak.