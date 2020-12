Aggasztó: felmondási hullám indult Ausztriában – Csökkent a magyar vendégmunkások száma

Visszaesés tapasztalható az osztrák munkaerő-piacon, ezt pedig a kint dolgozó magyar munkavállalók is megérzik. Egyelőre a vendéglátóiparban is csak kisebb mértékben tapasztalhatók elbocsátások, azonban ha elmarad a síszezon, több ezer időszakosan dolgozó magyar maradhat munka nélkül.

A lezárásokkal ismét elindult a felmondási hullám a cégeknél – írja az orf.at magyar nyelvű weboldala. Emellett egy magyar gazdasági híroldal is aggasztó adatokkal szolgál a helyi sajtóra hivatkozva: bár az Ausztriában alkalmazott külföldi munkavállalók számáról általánosságban is elmondható, hogy csökkenő tendenciát mutat, sajnos a magyaroké esett vissza a legnagyobb mértékben: csaknem 6 ezer magyar munkavállalóval foglalkoztattak kevesebbet az országban októberben.

Az összesítésben 3200 fővel a románok követnek minket, de jelentősen csökkent a szlovák és lengyel vendégmunkások száma is. Alapjában ezek a számok még nem is lennének aggasztóak, hiszen a szezonális munkák miatt ősszel egyébként is kevesebb a külföldi munkavállaló az országban, és összességében még így is minden nyolcadik-kilencedik magyar állampolgárságú közülük. Ám az elmúlt évek hasonló időszakait összehasonlítva korábban növekedés volt tapasztalható, ez viszont idén megváltozott. De elmondható, hogy a teljes osztrák munkaerőpiacon csökkent a foglalkoztatottak száma a koronavírus-járvány miatt.

Az osztrák közszolgálati média magyar nyelvű oldalának Dallos Bertold, az Osztrák Szakszervezeti Szövetség tanácsadója elmondta: a tavaszi helyzethez hasonlóan most is több cég próbálkozik közös megegyezéssel megválni dolgozóitól, akiknek akár írásos nyilatkozattal is garantálja, hogy később ismét alkalmazza őket. Olyan ügyfélről is beszámolt, akivel még a korlátozások előtt közölte munkáltatója: többet nem kell dolgozni mennie.

Hasonló tapasztalatokat szerzett Bozsányi Renátó is, aki korábban egy osztrák étteremben dolgozott, azonban amikor a szigorítások életbe léptek, főnöke az összes alkalmazottat elbocsátotta. – Most a vendéglátás halott. Jelenleg a páromnak sincs munkája. Úgy tervezzük, hogy beadjuk a jelentkezésünket egy ausztriai gyárba, oda ugyanis mindig van felvétel. Így próbáljuk meg átvészelni ezt az időszakot – nyilatkozta.

Sebastian Kurz osztrák szövetségi kancellár szerdára ígért cselekvési tervet a sípályák nyitásáról kialakult vitában.

Az építőiparban dolgozó Kiss Károly Szombathelyről ingázik Ausztriába. – A mi iparágunkat nem érinti olyan nagy mértékben a „korona­krízis”, mint például a vendéglátást. Szerencsére az ismeretségi körömben sincs olyan, akit a járvány miatt bocsátottak volna el az állásából – mondta a férfi.

Kiemelt képünkön: Zárva tartanak a járványhelyzetben a vendéglátóegységek