Ágh Péter az Országgyűlésben számolt be választókerülete évfordulóiról

Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője minden féléves parlamenti ülésszak végén összegző felszólalásban ad hírt a választókerületéhez kapcsolódó egyesületi és egyéb évfordulókról.

Ágh Péter napirend utáni felszólalásában emlékeztetett: a Sitkéről indult, most Celldömölkön működő Soltis Lajos Színház idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Vezetőjük, Nagy Gábor idén Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át. Szó esett Répcelakról is, ahol az idén 30 éves a helyi művelődési ház. „Bízunk abban, hogy e szép tér centrumában a művelődési ház sokaknak ad olyan élményt a jövőben is, amely erősíti a városhoz való kötődést” – fogalmazott a képviselő, hozzátéve, hogy szintén az idén kilencvenéves a magyar élelmiszeripar legrégebbi márkáinak egyike, Répcelak és Észak-Vas megye ismert íze, a Medve sajt. Ágh Péter szólt a százéves trianoni diktátum vasi vonatkozásairól, tiszteletét fejezte ki a hűség falvainak.

A felszólalásban szó esett a veszélyhelyzetről is. Ágh Péter kifejezte háláját, hogy Észak-Vas megye lakói a veszélyhelyzet alatt felelősségteljesen viselkedtek. Kiemelte: – A kialakult helyzet ismét bebizonyította, hogy a szeretet és az összefogás ereje a legnagyobb bajt is képes legyőzni.