Ajtót csak pontosan, szépen: úgy érdemes – Górcső alatt otthonunk talán legidőtállóbb elemei

Ajtót választani pofonegyszerű – gondolhatnánk: a szín és a stílus legyen rendben, a méretek úgyis adottak; ha nem szabvány, akkor le kell gyártatni. Amikor azonban vásárlás előtt állunk és jobban beleássuk magunkat a témába, sokszoros döntéshelyzet elé kerülve be kell ismernünk: nem lesz elég egy órát szánni a nyílászáró kiválasztására.

Mielőtt a fejünkhöz kapnánk, hogy még az ajtók kiválasztása sem megy úgy, mint a karikacsapás, a kiválasztást nagyban megkönnyíti, ha cserélni kell a keretet, a lapot és nem az ajtók áthelyezéséről van szó. Ilyenkor adottak a méretek és a környezet is: színben és stílusban a beltérhez illőt kell kiválasztani és a gyártótól megrendelni – személyes egyeztetést követően. Bármennyire is kézenfekvő lehet online megrendelni a hiányzó ajtót, egy szakember „mindig mondhat újat”, tippet, trükköt, amivel segíthet a legoptimálisabb megoldást megtalálni. Mivel egy egyszerű csere esetén is végig kell gondolni, hogy milyen anyagú, felépítésű ajtóra van szükségünk, kell-e egyáltalán ajtólap vagy elég egy átjárótok, nyíljon-e az ajtó vagy eltolható legyen, netán harmonika kivitelezésű lesz-e a megfelelő – egy avatott szem hasznos tanáccsal tudja ellátni a vásárlót. A kiválasztásnál nemcsak a szárnyra kell letennünk a voksunkat, hanem a tokra, a küszöbre, kilincsre, szellőzőkre.

Legelső lépésként célszerű kiválasztani az ajtólap típusát, e szerint lehet dekorfóliás, CPL fóliás, fafurnér. A dekorfóliás ajtók árukban a legkedvezőbbnek számítanak, elkészítési idejük minimális, egyszerű szerkezetűek, ám kizárólag magyar szabványméretekben elérhetők és kevésbé strapabírók, továbbá nincs tolóajtós változatuk és boltívhez igazodó megoldás sem létezik belőlük, jellemzően alapszínekben rendelhetők. Egy kategóriával drágábbak a CPL fóliások. Ezek változatosabbak és népszerűbbek az előzőnél: egyedi méretre készíttethetők, és a legyártásuk sem vesz igénybe sok időt, valamint jobban bírják az erősebb igénybevételt is. Hátrányuk azonban, hogy íves formákhoz nem igazíttathatók és mivel egyedileg készülnek, a kivitelezési hibalehetőség is megnő.

Árban prémiumkategóriát képviselnek a fafurnér ajtók, amelyek nem fóliázott felületűek, hanem a valódi fa látványával gyönyörködtetik a tulajdonost: legyen szó akár bükkről, égerről, tölgyről, egzotikus fa alapanyagokról. Egyedi méretben, formában elkészíttethetők, lakkozottak, precíz kialakításúak, tartósak, ellenállóak. Hátrányuk is akad: gyártásuk hosszabb időt vesz igénybe és – nem utolsósorban – minőségi termék révén az áruk is magas(abb). Ha az ajtólap kiválasztása megtörtént, jöhet a szín – utóbbinál a fafelület kiválasztása. Alapvető, hogy az ajtólap színe harmonizáljon a szoba uralkodó árnyalataival – érdemes az olcsóbb változatok esetében is minél természetesebb hatásút választani, mivel egy későbbi falszínezés teljesen áthangolhatja a teret; egy semlegesebb színnel viszont a disszonancia, az átfestés vagy az újabb csere elkerülhető.

A tokkal van a legkevesebb a probléma, mivel annak a lap miatt a színe – és az anyaga is – adott és a szárnyhoz készítik: lehet forgácslap, vagy MDF – ez utóbbi vetemedés szempontjából jobb választás, mivel a helyiség páratartalma kevésbé deformálja a tokot és jobban meg lehet munkálni, mint a forgácslapot. A kilincsek kiválasztásában is irányt ad a lap, színben, stílusban egyaránt. Az ajtóba szerelt szellőzőrés jellemzően olyan helyiségeknél ajánlott, amelyek párásodhatnak – mint például a vizesblokkok, a konyha. Javasolt a szerkezet beépítése akkor is, ha megfelelően szellőztethető egy helyiség – azonban nem árt, például télen, ha jobban jár a levegő a terek között. Speciális kialakítást is kérhetünk a beltéri ajtókhoz: hanggátlást – ezt azonban az igények felmérésénél jelezni kell. Az extrákhoz tartozhat az úgynevezett vécézár: kulcs nélkül, egy apró kar vagy fogantyú elfordításával bezárható az ajtó.

Léteznek ajtópántot takaró sapkák is: esztétikai szerepük van, színük igazítható a kilincshez, még egységesebbé teszik az ajtó megjelenését. A küszöb ugyancsak lényeges kérdés: dönthetünk úgy is, hogy mellőzzük, helyette burkolatváltó profilt építtetünk be vagy úgynevezett automata küszöböt szereltetünk föl. Ez utóbbi az ajtólap aljába kerül. Amikor csukódik az ajtó, lesüllyed a küszöb, megszüntetve ezzel a padló és az ajtó alatti rést, ahol fény szűrődhet a szobába, továbbá hanggátló hatása sem mellékes. Ha tehát ajtóvásárlásra adjuk a fejünket, ne döntsünk elhamarkodottan, a pontos, precíz kivitelezés meghozza gyümölcsét: jó kiegészítői a belső tereknek, harmóniát sugároznak.