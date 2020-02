Több száz, akár ezer eurótól is eleshetnek az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók, mert nem tudják, hogy az adóbevallást mikor célszerű beadni – tudatta a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSZSZ) Vas Megyei Képviselete.

Még csak február eleje van, de az osztrák adóhivatalt, a Finanzamtot már most rengeteg munkavállaló keresi fel, hogy beszerezze az adóbevalláshoz szükséges nyomtatványokat, és ugyanez tapasztalható magyar oldalról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a Magyar Szakszervezeti Szövetség Tanácsadó irodáiban – számolt be róla az MaSZSZ Vas Megyei Képviselete.

A tájékoztatás szerint a legtöbb osztrák állampolgár nincs tisztában a rá vonatkozó adó-visszatérítési szabályokkal, a külföldi munkavállalók pedig még hátrányosabb helyzetben vannak, hiszen a legtöbbjüknek hiányos a nyelvtudása, vagy legalábbis nehezen értelmezhető számukra a bonyolult jogi nyelv. A magyar munkavállalók általában egymástól tudják meg, mit és hogyan kaphatnak vissza – emelték ki.

A közlés alapján az adóhatóság adatai szerint a munkavállalók évente 200 millió eurót hagynak az államnál – köztük van valószínűleg sok magyar munkavállaló is –, mert nem tudják, milyen adókedvezményekre és visszatérítésekre jogosultak. Közleményükben kiemelték: a legtöbb magyar munkavállalóra az a jellemző, hogy január elején elmennek a Finanzamthoz és a tavalyi mintájára kitöltik, vagy pénzért máshol már januárban kitöltetik az adóbevallásukat és nem járnak utána annak, hogyan változtak a nyomtatványok, van-e esetleg új adókedvezmény, amit idén igényelniük kell.

Tájékoztattak arról is, hogy sok Ausztriában dolgozó nincs tisztában azzal sem, hogy a családi adókedvezményeket az adóbevallásban csak akkor tudja érvényesíteni, ha adott évre már megkapta – nem csak megigényelte – a családi pótlékot Ausztriából. A munkavállalók gyakran a családi pótlékkal együtt vagy a családi pótlék igénylését megelőzően adják be adóbevallásukat. Ők akár egy gyermek esetén mintegy 800 eurót is elbukhatnak azért, mert nem várják meg, míg a családipótlék-kérelmüket megítélik – tették hozzá.

A Magyar és az Osztrák Szakszervezeti Szövetség közös, határon átnyúló projektjükben (Fairwork) összeállított egy főszabály listát, amit az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók figyelmébe ajánlanak: ha jogosultak Ausztriából családi pótlékra, érdemes megvárniuk, amíg a Finanzamt megítéli és folyósítja számukra az osztrák családi pótlékot. Adóbevallás benyújtására 5 évre visszamenőleg van lehetőség, így nincs gond, ha a családi pótlék megítélése lassan zajlik.

Habár januártól mindkét országban elérhetőek az adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok, célszerű az osztrák adóbevallást március elseje után beadni, ugyanis az adóbevallás adatait az adóhatóság összehasonlítja a munkáltató által hozzájuk beküldött adatokkal. A munkáltatónak február végéig kell adatot szolgáltatnia a Finanzamtnak. Az osztrák adóbevallás benyújtásához magyarországi lakcím esetén szinte minden esetben mellékelni kell a magyar E9-es igazolást, ami tulajdonképpen egy jövedelemigazolás, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állít ki a magyarországi lakóhellyel rendelkező adózó részére.

Az E9 nyomtatványon egyrészt azt igazolják, hogy az adózó lakóhellyel rendelkezett Magyarországon az adott évben, másrészt pedig az itthon bevallott jövedelmet. Hangsúlyozták: mivel a NAV idén is minden adózónak készít adóbevallási tervezetet a kifizetők és munkáltatók adatszolgáltatása alapján, így akik Magyarországon 2019-ben bevallásköteles jövedelmet szereztek, nekik mindenképp célszerű megvárniuk az E9 igazolás kikérésével március 15-ét.

Az adóbevallási tervezetek ugyanis március 15-től tekinthetők meg az Ügyfélkapun keresztül a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon. Aki nem használ Ügyfélkaput, március 16-ig kérheti a tervezet postázását, vagy azt követően személyesen kérheti ki bevallástervezetét a NAV ügyfélszolgálatán.

Akiknek az itthoni jövedelem mellett volt osztrák jövedelmük is, ki kell egészíteniük adóbevallási tervezetüket és tájékoztató adatként szerepeltetni a külföldi jövedelemadatot – emelték ki. Hangsúlyozták azt is, hogy idén sem jár jobban az, aki januárban adóbevallást készít. Lehet, hogy az útiköltség-térítést előbb megkapja az adóbevallásban, de több száz eurót veszíthet amiatt, mert nem tudja, milyen változások történtek a dokumentum idei kitöltésében.