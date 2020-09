Akár viszel, akár veszel, jót teszel: ez a szombathelyi Charity Shop mottója

Több mint öt éve nyílt Szombathelyen Charity Shop, ahol számtalan holmihoz a piaci ár töredékéért juthatunk hozzá úgy, hogy közben jótékonykodunk.

A 11-es Huszár úton, a volt lordok háza üzlethelyiségeire pillantva először az tűnik fel, hogy a kezdetekhez képest terjeszkedett a bolt. Régi helyük raktár, onnan költöztek át a korábbi élelmiszerüzletbe: szellősebbek a polcsorok, cserélődik rajtuk az áru és bőséges a választék.

Aki bútor iránt érdeklődik, annak a kisebb helyiségben érdemes kezdeni. Már a kirakatból látszik, hogy a gardróbszekrényen, tálalón kívül babakocsik, ülőgarnitúra, mosógép, fürdetőállvány, futóbicikli és régi írógép is várja új gazdáját. Az adományboltot tavaly

március óta üzemeltető PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány elnökével, Pohánka Edittel néztük meg az őszi kínálatot. A babasaroknál kezdünk, Pohánka Edit a közösségi bolt eszmeiségét magyarázza: – Akár hozol, akár veszel, jót teszel. Ez

a mottónk, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy az adományozók behoznak olyan dolgokat, amik számukra feleslegessé válnak, más viszont remekül tudja ezeket hasznosítani.

Fontos, hogy jó minőségűek legyenek a holmik, így tudjuk őket másoknak értékesíteni. Akik pedig betérnek az üzletbe, azok jutányos áron juthatnak hozzá mindenhez. És tényleg: a csecsemőknek való alig használt bodyk, pólók, kisnadrágok, napozók 100-200 forintos darabáron kaphatók – ennél nem drágább egyik sem.

Gyereksarkot is kialakítottak: amíg az anyuka nézelődik, válogat, addig a kicsik le tudják foglalni magukat. Plüssök, fajátékok, társasjátékok, puzzle, babafelszerelés – cumisüvegek, ruhák, iskolatáskák sorakoznak. Odébb női és férfi ruhák, cipők, köntösök, táskák, terítők, cd-k, dvd-k, lemezek a gyűjtőknek és sok-sok könyv. Az előbbieket könnyebb beárazni, mondja Edit. Ha értékes képet, dísztárgyat vagy étkészletet adományoz valaki, akkor nyomozómunka indul, kollégái mindennek utánanéznek az interneten.

Hétfőn, szerdán és pénteken vesznek át hivatalosan adományt, de ha kedden érkezik valaki, őt sem utasítják vissza. A legnagyobb forgalmat nem karácsonykor bonyolítják, inkább fizetésfüggő, hogy mikor nyitnak be az emberek. A legtöbben hó elején jönnek, miután megérkezik a családi pótlék, a fizetés, megjönnek a nyugdíjak. És nem csak a rászorulók terepe a bolt: a gyűjtők, kincsvadászok és a törzsvásárlók célirányosan mennek, figyelik az újdonságokat, és lecsapnak rájuk. És ha már említettük az egy-kétszáz forintos babaholmikat, megkerestük a legdrágább tárgyat is: 28 ezer forintért kínálnak egy olajfestményt – híres magyar művész az alkotó.

Tavasszal, a járvány első hulláma alatt két hónapra bezártak. A májusi újranyitás óta regisztrálják az adományozókat, most a hátsó bejáratnál veszik át a felajánlásokat. A göngyöleget sem hagyhatja ott senki, a holmik a bolt saját dobozaiba kerülnek, és három napig pihennek, nem kerülnek ki az eladótérbe. Minden reggel fertőtlenítő takarítással indul, erre is nagyon figyelnek. Két dolgozó a Hétmérföld NKft. alkalmazottja – ők indították a Charity-hálózatot.

A PontMás Alapítvány tőlük vette át üzemeltetésre a szombathelyi üzletet, de továbbra is partnerségben dolgoznak. Az autista gyerekekért dolgozó szervezet amellett, hogy a Charity shop révén bevételhez jut céljai megvalósításához, munkahelyet is teremt több érintett szülőnek. Hermann Natasa például maga is autista gyermeket nevel. A családbarát munkahelyen szívvel-lélekkel dolgozik többek között azért is, mert motiválja, hogy a haszonból a táborok, az autista tanulócsoportok támogatása révén a kisfia is részesül.