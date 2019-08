Aki lemarad, az sem maradhat ki a Savaria Karnevál forgatagából!

Szerkesztőségünk tagjai mindent megtesznek, hogy Önök a munkahelyen, a konyhában is átérezhessék a fergeteges történelmi időutazást.

Augusztus 23.

A római légiók mustrájával kezdődött meg a katonai hagyományőrzők programsora

Az elsőtől a negyedik századig terjedő időszak római hadseregeit megjelenítő alakulatok köszöntötték a közönséget 10 órakor a Történelmi Témaparkban. Az esemény a XX. Savaria Történelmi Karnevál katonai hagyományőrző találkozójának ünnepélyes megnyitóját jelentette.

Délelőtt kezdődtek a programok a Ferences kertben a hagyományőrző csoportok bemutatóival, akiket majd délután és a hétvégén is láthatnak az érdeklődők. Az antikvitásban, az 1. században a városfalon kívül eső területre több mint másfél évtizede alakítottak ki témaparkot. A lelátókon helyet foglalóknak dr. Katona Attila történész rögtönzött helyi vonatkozású történelemórát: a hadak felvonulása előtt beszélt Savaria alapításáról, a kolónia rangot kapott településekről, a Borostyánkő útról is. A mustrán öt csapatot láttunk – ezeket is bemutatta egyenként – az élen a Legio XV. Apollinaris II. cohorsa, melynek leszerelt veteránjai a város első lakóit adták. A Duna melletti Brigetioban (Komárom) flottaszolgalátot is nyújtó Legio I. Adiutrix, a Legio Leonum Valentiniani, a Lancearii Savarienses, egy a palotagárda alakulatai közé tartozó lándzsás katonai egység, melynek egyik parancsnoka Szent Márton apja volt és a germániai limes mellől, Ingolstadtól érkező Legio III. Italica Concors.

Ave Savaria, Ave Militares! köszöntéssel üdvözölte dr. Puskás Tivadar polgármester a felsorakozó antik hagyományőrzőket, akik jelentést tettek, hogy készen állnak feladataik elvégzésére. – Időutazást teszünk minden évben azzal, hogy bemutatjuk Savaria katonatörténeti múltjának egy darabját. Ma katonai hagyományőrző múzeum tesz tanúbizonyságot arról, hogy Savariának-Szombathelynek értékes, érdekes, követendő múltja van, amelyhez mindig vissza lehet nyúlni – fogalmazott a polgármester, aki a Centurio és a vesszőnyalábokat vivő liktorok kíséretében megszemlélte a csapatokat.

A seregszemle után az Aréna utca 8. udvarán a polgármester megnyitotta a Magyar Honvédség Toborzópontját, melynek célja az idén is az, hogy az érdeklődőket bevezesse a Magyar Honvédség életébe, előrevetítse a jövőt. A felnövekvő generációnak azt mutatják meg, miért érdemes a honvédséget választani akár életpályának, akár szerződéses vagy tartalékos katonaként. Új elemmel bővült az idén a toborzópont: szombaton és vasárnap 14 órakor pódiumbeszélgetés helyszíne lesz a katonatörténeti kiállítás terme. Téma a katonai repülés, a repülésirányítás, a pilótaképzés.(TK)