Aki otthonról foglal, annak érdemes alaposan felkészülnie a külföldi utazásra

Nyaralási trendekről, foglalási szokásokról faggattuk az egyik szombathelyi utazási iroda munkatársait.

Főleg külföldi utak szervezésénél kérik irodánk segítségét a vasiak – árulta el Bartha Zoltánné, ügyvezető.

Idén a repülős utak a legnépszerűbbek, különösen a más járművekkel nem megközelíthető célpontok: Egyiptom, a görög és spanyol szigetek, de ismét kelendő Törökország is. Bulgáriát olcsósága miatt kedvelik, hiszen ár-érték arányban a legkedvezőbb feltételeket biztosítja: all inclusive ellátással lehet ide foglalni, így egy drágább, ám alacsonyabb színvonalú szolgáltatás áráért teljes kiszolgálásban részesülhetünk. Autós utak közül még mindig Olasz- és Horvátország viszi a prímet, ám utóbbinak csökkent az ázsiója emelkedő árai miatt.

Egy nyaralás árát számos dolog befolyásolhatja – függ az úti céltól, az utazók számától, a foglalás idejétől –, de elmondható: átlagosan 150 ezer forintot szánnak fejenként a Vas megyeiek repülős vakációra.

Kijelenthetjük, hogy a 8-10 évvel ezelőtti last minute árak (amikor is az utazás előtt pár héttel volt nagyon olcsó foglalni) szinte teljesen megszűntek. A válság az utazásszervezőkre is hatással volt: már nem vásárolnak meg egész repülőnyi helyeket, mint korábban. Limitált létszámra foglalnak, s miután az betelt, vásárolnak hozzá plusz helyeket. Minél előbb ruház be rájuk a cég, annál kedvezőbb áron kapja őket, így az utolsó pillanatban foglalt út nem hogy olcsóbb, még drágább lehet. Akik spórolni szeretnének, ma már a divatosabb (és olcsóbb) first minute kedvezményt választják.

– Itt van mondjuk a saját példánk. A kolléganőm tudja, ha a szabadságát előre bejelenti, garantáltan megkapja. Nincs gyereke, már nem élnek a szülei, így mindig legalább fél évvel előbb foglal, s a feléért utazik mint én, aki a legutolsó pillanatban tudom csak eldönteni, tudok-e menni vagy nem – tette hozzá az iroda vezetője. Ezzel szemben még mindig vannak, akik tartanak az előfoglalástól: hónapokkal előre senki sem tudja megmondani, az utazás időpontjában egészséges lesz-e, lesz-e állása, nem történik-e valami a családban. Pontosan emiatt találták ki a sztornóbiztosítást, ami tulajdonképpen egy útlemondási biztosíték. Ezt a foglalás napján kötheti meg az utas. Sokan élnek is a lehetőséggel, s az utazásszervezőknek köszönhetően tudják is, mire biztosítja őket és mire nem. Amennyiben a szűk családban egészségügyi probléma, vagy jelentős kár lép fel (például kiég a lakása és ott kell maradnia a helyszínen a szakemberek kiérkezésekor), az utas a mindenkori kötbér akár száz százalékát is visszaigényelheti.

Aki otthonról foglal, nagyon alaposan fel kell, hogy készüljön az utazásra: nehéz odafigyelni ismeretlen terepen arra, hogy ne verjenek át minket. Ha látszik rajtunk, hogy idegenek vagyunk, a taxis számonkérés nélkül ötszörös áron vihet minket A-ból B-be. Érdemes megfontolni helyette a tömegközlekedés használatát.

– Barcelonában a reptértől a belvárosig 50 euró lett volna a taxi, mi négyen voltunk, 5 eurót fizettünk a buszjegyért – tette hozzá Csákány Kinga, ügyintéző. Érdemes az internetet böngészni, s megfogadni a más utazók tapasztalatát. Még akkor is, ha sűrűn utazunk, és nincs nyelvi problémánk, úgy is számos veszélyt rejthet egy távoli országba való utazás. Törekedni kell a helyi viszonyok, szokások, kultúra minél alaposabb megismerésére, így biztosan nem érhet majd baj minket.