Aki rátermett, azt megszólítják – A Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület életébe pillantottunk bele

Az idén 127 éves a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Putyora Roland elnök fogja össze a csapatot a 410 lelkes településen. Szertárukban beszélgettünk a legöregebb és a legfiatalabb tűzoltóval is.

1894-ben alakult az egyesületük, közel 130 éves tűzoltóhagyományaikat életben tartják – mondják a fotózásra összegyűlve. De elég csak végignézni a tagságon: büszkén feszít gyakorlóruhájában a legifjabb tűzoltó, a 13 éves Orbán Gergő és a rangidős Török István is, aki márciusban lépett a 82. évébe, és harminc évig volt parancsnok.

Gergő egy éve tagja az utánpótláscsapatnak, de már évek óta barátkozik az önkéntes tűzoltósággal. Tavaly augusztusban a XV. ÖTOSZ Ifjúsági Tűzoltó Tábornak Siófok adott otthont, azon már részt vett. A bátyja, Dávid 17 éves, régóta gondolkodott ő is a csatlakozáson. És hogy mi vonzotta? Az, hogy segíthet az embereken. Török Istvánt is kérdezzük, aki az utolsó vonulására homályosan emlékszik – egy műhely kapott lángra –, de az elsőre annál élesebben. 1953 nyarán úttörő-tűzoltó csapattag volt, Kőszegszerdahelynél egy kazal gyulladt be, szaladt haza értesíteni a felnőtteket. Úgy alakult, hogy 2001-ben ő adta át az akkor 22 éves Rolandnak a stafétát.

Most Koczor István a parancsnok, Putyora Roland az elnök, 21 tagból 13-an rendelkeznek negyvenórás tanfolyammal, négyüknek parancsnoki végzettsége van, öten az ifjúsági csapat tagjai. Feladatuk a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, rendezvények biztosítása. Büszkék arra, hogy több, mint harminc éve baráti kapcsolatot ápolnak burgenlandi, jabingi (Vasjobbágyi) testvér tűzoltó egyesületükkel. És tűzoltószertárukra is, amelynek 2005-ben kezdődött a felújítása – az osztrák testvéregyesület építőanyaggal, kétkezi segítséggel is hozzájárult, hogy elkészüljön.

Az átalakítás és karbantartás halaszthatatlanná vált, 2007-re készült el a szertár, új födémet, tetőszerkezetet és tetőtér-beépítést kapott. Az alsó szinten kocsibeállót és vizesblokkot alakítottak ki, a tetőtérben fogadó- és klubhelyiséget. Tíz éven keresztül nagy találkozások színhelye volt a szertár. Régen naponta összejöttek, volt, hogy öt községből érkeztek a fiatalok. A szertár környéke is megszépült, kocsibejáró készült, parkosítottak. Az évek alatt a pályázati lehetőségeket is kihasználták: 2 ezer liter víz szállítására alkalmas hatszemélyes Steyr járművük összkerék-meghajtású, Kőszeghegyalja terepviszonyainak megfelelően.

Önerőből vásárolták 2010-ben, előtte Mercedes Unimag típusú autójuk, még korábban Opel Blitzük volt. Eszközállományuk is folyamatosan fejlődik: 2019-ben a BM országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság pályázatán elnyert pénzből a szertár szigetelését oldották meg. Az idén a klubhelyiséget újítják fel: parketta- és bútorzatcsere várható – új konyhapultrészt terveznek. Nagyléptékben fejlődnek felszerelésben és eszközökben is: motorfűrészt, magassági ágvágót, zagyszivattyút, sugárcsövet, bevetési ruházatot is beszereztek már.

Tavaly háromszor, ha vonultak az I. kategóriájú egyesület tűzoltói – Velemen kívül Kőszegdoroszlóra, Kőszegszerdahelyre, Bozsokra és Cákra is kaphatnak még riasztást. Fakidőléshez, műszaki mentésekhez hívták őket, de a korábbi években kijutott mindenből: volt háztűz, erdő- és autótűz, villámárvíz – a paletta teljes skálája előfordult –, de „így értek tűzoltóvá”. A 2009-es árvizet idézik fel, ami hatalmas károkat okozott. Búcsú után, június 24-én egy szerdai napon dél körül érkezett a riasztás.

Rengeteget szivattyúztak, még homokzsákot is töltöttek – amit előtte Velemben még ember nem látott. Megteltek a vizesárkok, az utcán hömpölygött a víz, az aknafedelekből mint a gejzír tört ki. Az egyik alsó házat teljesen megrakta iszappal. Több mint hatvan beavatkozásuk volt azokban a napokban, és a környező falvakban ugyanez volt a helyzet. A falu lakóival együtt mentették a menthetőt: szó szerint birkóztak a hatalmas víztömeggel, ami fákat döntött az útra, elmosta a bevezető utakat. De emlékezetes a Hörmann-forrásnál és az Írottkő alatti erdőtűz is.

A tűzoltóknak jó kapcsolatuk van az önkormányzattal. Amiben tudnak, segítenek: a rendezvénysátrat felállítják falunapra, forgalmat irányítanak a körmeneteknél, a gesztenyeünnepen, sőt, olyankor fogadót üzemeltetnek a szertárban. Adó 1 százalékokból, tagdíjakból, vasgyűjtésből, bérmunkákból, sátor-bérbeadásból van jövedelmük. És ha kell, társadalmi munkában is összefogható a csapat.

Az ifjúságnevelésnek komoly tradíciói vannak a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben. 2008-ban kezdték el, „egy széria már felnőtt”. Roland 2013-ban szervezte az első velemi ifjúsági tábort, ami megélt hét évet: helyi fiatalokat és a Velemből elszármazottak gyerekeit is várták. Most öten képviselik az ifjúságot – szisztematikusan beépítik őket: 8-10 éves kortól országos ifjúsági táborban vesznek részt. Aki eléri a nagykorúságot, annak bevetési ruhát, díszegyenruhát és gyakorlóruhát vásárolnak, aztán „beállhatnak a sorba”. Gyakorlóruhát kis kortól készíttetnek mindenkinek – a hovatartozás miatt is fontos, és rangot ad, mondják a vezetők.

Hangsúlyozzák még: a fiataloknak és az idősebbeknek is jövőképet, lehetőséget vázolnak fel, így tudnak a cél mögé állítani embereket. Büszkék a csapatukra, amelyben jól megfér egymás mellett idős és fiatal. Aki maradt, az szívesen teszi a dolgát.